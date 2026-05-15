 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesklasse bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tony Schulz

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 4
Landesklasse 6
Landesklasse 1 SA
Kreisoberliga
Kreisoberliga
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Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
19:00live

Landesklasse 6

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
19:00live

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 18:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
3
0

Heute, 18:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
18:30

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:00 Uhr
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
3
0

Stadtoberliga Meisterrunde - Magdeburg

Heute, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
19:30

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra
19:00live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 18:00 Uhr
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Blau-Gelb GoldbeckGoldbeck
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
18:00live

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Balgstädt/BSC Laucha II
SG Balgstädt/BSC Laucha IISG Balgstädt/BSC Laucha II
18:30

Kreisliga 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf II
SV Blau-Weiß Bornstedt
SV Blau-Weiß BornstedtBornstedt
19:00live

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 18:00 Uhr
SV Blau-Rot Zabenstedt
SV Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal II
3
0

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Sangerhausen
1. FC SangerhausenFC Sangerh. II
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg II
18:00

1. Kreisklasse 2 - Mansfeld-Südharz

Heute, 18:30 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
0
0

Kreisklasse Kleinfeld Platzierungsrunde - Salzland

Heute, 18:30 Uhr
Altenburger SG II
Altenburger SG IIAltenburger SG II
SV Wacker Felgeleben III
SV Wacker Felgeleben IIISV Wacker Felgeleben III
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
18:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 19:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
19:00live