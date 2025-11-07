 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Jim Bergemann

Ab 18 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 1 SA
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
19:00live

Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
19:00live

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
19:30live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
Malterhausener SV 1953
Malterhausener SV 1953Malterhausen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Grün-Weiß Linda
SV Grün-Weiß LindaLinda
Abgesagt

Salzlandliga

Heute, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
19:00live

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Wacker Lindstedt
SV Wacker LindstedtLindstedt
19:30

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 20:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
20:00

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
VfB Gröbzig
VfB GröbzigGröbzig
19:00

A-Junioren-Landespokal

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
19:00live

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 18:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
18:00

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
19:00live

Heute, 20:00 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
20:00

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 07.11.2025, 17:00 Uhr
Kevin GehringAutor