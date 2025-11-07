Ab 18 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 19:00 live PUSH

Landesklasse 4

Landesklasse 5

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg II Baumersrodaer SV Baumersroda 19:00 live PUSH

Kreisoberliga Wittenberg

Salzlandliga

Heute, 19:00 Uhr MTV Welsleben Welsleben SV Rotation 1950 Aschersleben Rotation ASL 19:00 live PUSH

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr SV Eintracht Berge Berge SV Wacker Lindstedt Lindstedt 19:30 PUSH

Kreisliga 1 - Burgenland

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr SV Gölzau Gölzau VfB Gröbzig Gröbzig 19:00 PUSH

A-Junioren-Landespokal

Heute, 19:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf FSV Barleben Barleben 19:00 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 3

