 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Schlotte

Ab 18 Uhr LIVE: Das Programm am Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
19:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
19:15live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
19:30live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SG Annaburg/Lebien
SG Annaburg/LebienSG Annaburg/Lebien
19:00

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
FSV Havelberg
FSV HavelbergHavelberg
19:00live

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:00 Uhr
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
19:00

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz II
2
0

Kreisliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SG Staffelde / Arneburg
SG Staffelde / ArneburgSG Staffelde
Schinner SV/Möringen II
Schinner SV/Möringen IISchinner SV/Möringen II
19:00

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben II
19:00live

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 02.10.2025, 17:00 Uhr
Kevin GehringAutor