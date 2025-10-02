Ab 18 Uhr LIVE: Das Programm am Donnerstagabend in der Übersicht

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II Oscherslebener SC Oschersleben 19:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr SV Germania 08 Roßlau Roßlau SV Friedersdorf Friedersdorf 19:00 live PUSH

Landesklasse 5

Heute, 19:30 Uhr Zörbiger FC Zörbig Turbine Halle Turbine II 19:30 live PUSH

Kreisoberliga Wittenberg

Kreisoberliga Altmark Ost

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:00 Uhr SV Heide Jävenitz Jävenitz SV Schwalbe Schwiesau Schwiesau 19:00 PUSH

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:00 Uhr Zörbiger FC Zörbig II SV Blau-Weiß Schortewitz Schortewitz II 2 0 PUSH

Kreisliga Altmark Ost

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr LSG Prosigk Prosigk Paschlewwer SV Paschleben II 19:00 live PUSH

