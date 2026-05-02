Ab 18 Uhr: KFC Uerdingen will gegen Dingden an Platz 1 dranbleiben

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Der KFC Uerdingen hat bereits unter Beweis gestellt, dass er unter Erfolgsdruck liefern kann. Nach den Topspiel-Erfolgen gegen den VfB Hilden (1:0) und Ratingen 04/19 (4:1) gehen die Krefelder mal wieder als klarer Favorit auf den Platz. An das Hinspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden wird das Team von Julian Stöhr nicht unbedingt gute Erinnerungen haben.

Damals trennte sich der KFC trotz klarer Feldvorteile und genügend Torchancen in einem torlosen Remis mit dem Aufsteiger. Mangelnde offensive Durchschlagskraft und Chancenverwertung sind tatsächlich zwei Problemkinder, die die Krefelder über weite Strecken der Saison begleiten.

Doch gerade der Topspiel-Sieg gegen Ratingen dürfte im Zielspurt noch einmal Mut machen. Doch auch trotz der starken Leistungen der Vorwochen bedarf es weiterhin auf mindestens einmalige Schützenhilfe. Ratingen ist nämlich weiterhin einen Punkt voraus. Fünf Gelegenheiten bieten sich noch, um den Spitzenreiter zu verdrängen. Als Faustpfand könnte womöglich der direkte Vergleich fungieren, den der KFC sowohl gegen Ratingen als auch gegen Hilden zu seinen eigenen Gunsten entscheiden konnte.