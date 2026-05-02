 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Ab 18 Uhr: KFC Uerdingen will gegen Dingden an Platz 1 dranbleiben

Oberliga Niederrhein: Der aktuelle Erfolgslauf des KFC Uerdingen könnte am Ende nur für die Galerie sein. In jedem Fall braucht es mindestens noch einen Ausrutscher von Ratingen 04/19. Gleichzeitig sollten die Krefelder zusehen, dass sie ihr Restprogramm lückenlos bewältigen. FuPa Niederrhein berichtet vom Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden in einem ausführlichen Liveticker.

von Markus Becker · Heute, 17:47 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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BW Dingden

Der KFC Uerdingen hat bereits unter Beweis gestellt, dass er unter Erfolgsdruck liefern kann. Nach den Topspiel-Erfolgen gegen den VfB Hilden (1:0) und Ratingen 04/19 (4:1) gehen die Krefelder mal wieder als klarer Favorit auf den Platz. An das Hinspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden wird das Team von Julian Stöhr nicht unbedingt gute Erinnerungen haben.

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Kommt der KFC jetzt erst richtig in Fahrt?

Heute, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
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SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
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Damals trennte sich der KFC trotz klarer Feldvorteile und genügend Torchancen in einem torlosen Remis mit dem Aufsteiger. Mangelnde offensive Durchschlagskraft und Chancenverwertung sind tatsächlich zwei Problemkinder, die die Krefelder über weite Strecken der Saison begleiten.

Doch gerade der Topspiel-Sieg gegen Ratingen dürfte im Zielspurt noch einmal Mut machen. Doch auch trotz der starken Leistungen der Vorwochen bedarf es weiterhin auf mindestens einmalige Schützenhilfe. Ratingen ist nämlich weiterhin einen Punkt voraus. Fünf Gelegenheiten bieten sich noch, um den Spitzenreiter zu verdrängen. Als Faustpfand könnte womöglich der direkte Vergleich fungieren, den der KFC sowohl gegen Ratingen als auch gegen Hilden zu seinen eigenen Gunsten entscheiden konnte.

Das Restprogramm des KFC Uerdingen

31. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck (5.)
32. Spieltag: (H) 1. FC Kleve (17.)
33. Spieltag: (A) TSV Meerbusch (7.)
34. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler (9.)

Das Restprogramm des SV BW Dingden

31. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen (6.)
32. Spieltag: (A) VfB Homberg (15.)
33. Spieltag: (H) Holzheimer SG (11.)
34. Spieltag: (A) DJK Adler Union Frintrop (16.)

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