Ab 18 Uhr: Die Landespokal-Auslosung im Liveticker und Livestream

Am Montagabend werden in Magdeburg die Paarungen der zweiten Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal gezogen. Hier findet ihr ab 18 Uhr den Liveticker und den Livestream von der Ziehung:

+++ Hallo und herzlich Willkommen zur Auslosung der zweiten Hauptrunde des dachbleche24-Landespokals! Allmählich steigt die Spannung. In wenigen Minuten geht es in Magdeburg los. +++

Pressesprecher Robert Kegler erklärt nun den Modus der heutigen Auslosung. Alles dazu sowie die Lostöpfe des heutigen Tages findet ihr übrigens hier: >> Modus, Losfee, Lostöpfe: Die Auslosung der zweiten Landespokal-Runde .

Das Vorgeplänkel zur Auslosung beginnt. Zunächst steht Jörg Bihlmeyer, FSA-Vizepräsident Spielwesen, in einem Interview Rede und Antwort. Bihlmeyer steht im September erneut zur Wahl. Nach FuPa-Informationen soll es allerdings auch mindestens einen weiteren, spannenden Kandidaten auf diesen Posten geben.

Nun wird Losfee Dennis Mast kurz vorgestellt. Wofür steht der Fußball in Sachsen-Ahalt frag Moderator Stephan Michme. "Arbeit, Körperlichkeit, einfacher Fußball", antwortet Ex-Profi Mast.

Die Kugeln sind im Topf. Die Auslosung für den Bereich Nord beginnt.

Der Burger BC als einziges Team des Kreispokal-Topfes im Norden... spielt gegen den Verbandsligisten FSV Barleben.

Der SV Westerhausen... fährt zum SV Preussen Schönhausen.

Der SC Bernburg... muss wieder in die Börde. Es geht zum SV Irxleben.

Oberliga-Aufsteiger 1. FC Lok Stendal... gastiert zum Altmark-Derby beim SSV Havelwinkel Warnau.

Der SV 09 Staßfurt... trifft im Salzland-Duell auf den SV 08 Baalberge.

Der SSV 80 Gardelegen... empfängt den Landesliga-Kontrahenten VfB Ottersleben.

Der VfB Germania Halberstadt... begrüßt den FC Einheit Wernigerode zum Harz-Derby!

Das war es mit den sieben Partien aus dem Nord-Lostopf. Gleich werden neun Paarungen aus dem Süd-Lostopf gezogen.

Der SV Plötzkau... trifft auf die LSG Lieskau und Masts Ex-Kollegen Toni Lindenhahn.

Der SV Allemannia Jessen... begrüßt die Landesliga-Elf von Turbine Halle.

Der Dessauer SV 97... muss gegen den Landesligisten SV Rot-Weiß Kemberg ran.

Sportring Mücheln als letzter Kreispokal-Vertreter... bekommt Besuch vom Verbandsligisten SV Blau-Weiß Dölau.

Der SV Blau-Weiß Farnstädt... trifft daheim auf den Oberligisten SG Union Sandersdorf.

Der Oberligist VfL Halle 96... muss zum Verbandsliga-Spitzenteam 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Der SV Dessau 05... muss im Verbandsliga-Duell gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ran.

Der SV Eintracht Emseloh... geht auf Reisen zum Landesligisten CFC Germania 03.

Und jetzt! Der Hallesche FC... fährt zum Verbandsligisten SSC Weißenfels.

