Ab 18 Uhr: Auslosung im COSY-WASCH Landespokal live

Am heutigen Freitagabend wird das Achtelfinale im Berliner Landespokal der Herren ausgelost. Ab 18 Uhr berichten wir live.
Vergangenes Wochenende wurde in den Pokal-Wettbewerben der 1. und 2. Herren die dritte, in den Wettbewerben der unteren sowie 7er Herren die zweite Hauptrunde ausgespielt. Nun folgt die Auslosung der folgenden Runde, das Achtelfinale steht an.
Gespielt wird in vier Wochen, sprich vom Freitag, den 14. bis Sonntag, den 16. November.
Die Ziehung beginnt mit den Partien im Wettbewerb der 1. Herren. Im Lostopf befinden sich folgende Teams:
Regionalliga Nordost
VSG Altglienicke
BFC Dynamo
BFC Preussen
Hertha 03 Zehlendorf
Oberliga Nord
Tennis Borussia
Eintracht Mahlsdorf
Berliner AK
SV Tasmania
Sparta Lichtenberg
S.D. Croatia
Berlin-Liga
Füchse Berlin
Blau Weiß 90
Landesliga
BFC Meteor
Pfeffersport
FC Internationale
Bezirksliga
Delay Sports