Ab 18 Uhr: Auslosung im COSY-WASCH Landespokal live

Am heutigen Freitagabend wird das Achtelfinale im Berliner Landespokal der Herren ausgelost. Ab 18 Uhr berichten wir live.

Vergangenes Wochenende wurde in den Pokal-Wettbewerben der 1. und 2. Herren die dritte, in den Wettbewerben der unteren sowie 7er Herren die zweite Hauptrunde ausgespielt. Nun folgt die Auslosung der folgenden Runde, das Achtelfinale steht an.

Gespielt wird in vier Wochen, sprich vom Freitag, den 14. bis Sonntag, den 16. November.