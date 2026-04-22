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Ab 17:45 Uhr LIVE: Das Programm am Mittwochabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Oberliga bis zur Kreisliga auf einen Blick
Von der Oberliga bis zur Kreisliga geht es am Mittwochabend um Punkte. Dazu steht das Halbfinale im Polytan-Landespokal der Frauen auf dem Plan. Hier gibt's alle Ansetzungen und Liveticker des Tages in der Übersicht.
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