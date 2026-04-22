 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Ab 17:45 Uhr LIVE: Das Programm am Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Oberliga bis zur Kreisliga auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tony Schulz

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NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Stadtliga
Landesliga Nord
Landesliga Süd

Von der Oberliga bis zur Kreisliga geht es am Mittwochabend um Punkte. Dazu steht das Halbfinale im Polytan-Landespokal der Frauen auf dem Plan. Hier gibt's alle Ansetzungen und Liveticker des Tages in der Übersicht.

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NOFV-Oberliga Süd

Heute, 17:45 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
17:45live

Heute, 17:45 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
17:45live

Heute, 19:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
19:30live

Polytan-Landespokal - Halbfinale

Heute, 19:30 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
19:30live

Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
19:00live

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 18:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Abgesagt

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
18:30

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 18:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
18:00

Stadtliga Halle

Heute, 18:00 Uhr
Post TSV Halle
Post TSV HallePost Halle
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg II
18:00

Stadtliga Kleinfeld Magdeburg

Heute, 20:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
20:00

Kreispokal Anhalt-Bitterfeld (A)

Heute, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
18:30