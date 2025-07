Ab 17:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht

Von den Regionalliga-Vertretungen des Chemnitzer FC, des FSV Zwickau, des FC Eilenburg und des 1. FC Lokomotive Leipzig bis hin zum Kreisklasse-Vertreter: Am Mittwochabend wird in Sachsen fleißig getestet. Hier findet ihr alle Ansetzungen und Liveticker des Tages in der Übersicht: