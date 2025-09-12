Ab 17:30 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Regionalliga Nordost

Landesklasse 1

Heute, 18:00 Uhr SV Eintracht Salzwedel Salzwedel SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 1 1 PUSH

Landesklasse 3

Heute, 17:45 Uhr SC Germania Kroppenstedt Kroppenstedt SV Langenstein Langenstein 0 1 PUSH

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr SG 1919 Trebitz Trebitz SV Seegrehna Seegrehna 19:00 PUSH

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr MSV Eisleben MSV Eisleben Zörbiger FC Zörbig 19:00 live PUSH

Landesklasse 6

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt II VSG Oppin Oppin 18:30 live PUSH

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 17:45 Uhr SG Reppichau Reppichau II Paschlewwer SV Paschleben 1 3 PUSH

Kreisoberliga Burgenland

Harzoberliga

Heute, 17:30 Uhr Blankenburger FV Blankenburg II SV Germania Neinstedt Neinstedt 2 2 PUSH

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr SV Eintracht Berge Berge MTV Beetzendorf Beetzendorf 19:30 live PUSH

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr SG Bad Bibra / Saubach SG Bad Bibra FC ZWK Nebra Nebra II 2 0 PUSH

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr Oranienbaumer SV Hellas 09 Oranienbaum II Klödener SV Klöden 19:00 live PUSH

Harzliga 2

Heute, 18:30 Uhr Germania Wernigerode Wernigerode II TuS Elbingerode Elbingerode 18:30 live PUSH

Bördeliga

1. Kreisklasse Ost - Anhalt-Bitterfeld

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr SV Gölzau Gölzau SV Edderitz Edderitz 18:30 PUSH

Kreisklasse 2 - Burgenland

Heute, 17:45 Uhr SV Eintracht Profen Profen II FC Eintracht 91 Theißen Theißen 17:45 PUSH

Harzklasse

Heute, 18:30 Uhr SV Germania Meisdorf 1928 Meisdorf FSV 1920 Sargstedt Sargstedt II 18:30 live PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 4

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

