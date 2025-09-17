Ab 17:30 Uhr LIVE: Das Programm am Mittwochabend in der Übersicht

Verbandsliga

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 18:30 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben SV Irxleben Irxleben 18:30 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen Ummendorfer SV Ummendorf 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV 08 Baalberge Baalberge 19:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 19:00 live PUSH

Landesklasse 2

Heute, 17:30 Uhr MSC Preussen Magdeburg MSC Preussen SV Groß Santersleben Santersleben 0 0 PUSH

Heute, 18:30 Uhr BSV 79 Magdeburg BSV 79 SSV Samswegen 1884 Samswegen 18:30 PUSH

Landesklasse 4

Heute, 17:30 Uhr FC Stahl Aken FC Stahl Aken SG Empor Waldersee Waldersee 17:30 PUSH

