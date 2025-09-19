 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Wolfgang Schulze

Ab 17:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 5
Landesklasse 1 SA
Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
19:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
19:15live

Landesklasse 1

Heute, 18:30 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
18:30live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
SG Reußen
SG ReußenReußen
19:00live

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SV Wulfen
SV WulfenWulfen
19:00live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain. II
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster II
19:00

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
19:00

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
19:00live

Harzklasse

Heute, 17:30 Uhr
TSV 1912 Deersheim
TSV 1912 DeersheimDeersheim
SG Stapelburg / Wasserleben
SG Stapelburg / WasserlebenSG Stapelburg II
17:30live

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 17:30 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
17:30

Heute, 19:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
19:00live

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 18:30 Uhr
NSG Leißling/Naumburg
NSG Leißling/NaumburgNSG Leißling/Naumburg
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
Aufrufe: 019.9.2025, 16:45 Uhr
Kevin GehringAutor