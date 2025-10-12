 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines

Ab 17:30 Uhr LIVE: Das Leipziger Stadtderby in der dritten Pokalrunde

Wernesgrüner Sachsenpokal +++ Mit dem FSV Zwickau im Einsatz und dem Leipziger Stadtderby

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Sachsenliga
Sachsenpokal
FSV Zwickau

Im Wernesgrüner Sachsenpokal gehen am Sonntagnachmittag insgesamt acht Partien über die Bühne. Unter anderem ist Regionalligist FSV Zwickau bei der SG Handwerk Rabenstein zu Gast und Lokomotive und Chemie treffen sich zum Leipziger Stadtderby. Hier findet ihr die Ansetzungen und Liveticker in der Übersicht:

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 14:00 Uhr
SG Handwerk Rabenstein
SG Handwerk RabensteinRabenstein
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Oberlungwitzer SV
Oberlungwitzer SVOberlungwitz
BSG Stahl Riesa
BSG Stahl RiesaStahl Riesa
1
3

Heute, 14:00 Uhr
SV Merkur 06 Oelsnitz
SV Merkur 06 OelsnitzOelsnitz
VfB Fortuna Chemnitz
VfB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
Meeraner Sportverein
Meeraner SportvereinMeeraner SV
Reichenbacher FC
Reichenbacher FCReichenbach
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Leipziger SC 1901
Leipziger SC 1901Leipziger SC
Dresdner SC 1898
Dresdner SC 1898Dresdner SC
1
n.V.
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV Fortschritt Lichtenstein
SSV Fortschritt LichtensteinLichtenstein
SV Lipsia Eutritzsch
SV Lipsia EutritzschSV Lipsia
2
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
1
1

Heute, 17:30 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
0
0

__________________________________________________________________________________________________

