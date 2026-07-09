Ab 17 Uhr LIVE: Die Auslosung der ersten Landespokal-Runden

Am Donnerstag gehen die Blicke gespannt nach Magdeburg. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) nimmt die Auslosung der Ausscheidungsrunde und der ersten Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal vor. Hier könnt ihr die Ziehung ab 17 Uhr im Liveticker oder im Livestream verfolgen.
+++ Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Auslosung des dachbleche24-Landespokals in der Saison 2026/27. Um 17 Uhr geht es in Magdeburg los. +++
An der Stelle schon einmal der Hinweis: Wenn ihr im Liveticker auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, solltet ihr regelmäßig neu laden bzw. den blau hinterlegten Link anklicken.
Im Moment findet die Begrüßung statt. Pressesprecher Robert Kegler erklärt den Modus. An seiner Seite stehen Losfee Jörg Bihlmeyer, FSA-Vizepräsident für den Bereich des Spielwesens, und Stephan Michme, der als Moderator durch die Veranstaltung führt.
Kurze Unterbrechung: Der Livestream von der Auslosung funktioniert noch nicht, der Ton fehlt. Wenn das Problem behoben ist, soll es weitergehen.
Der Livestream funktioniert! Es geht noch einmal von vorne los. "Wir haben den Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt", berichtet Michme von der Lösung des Problems.
In der Ausscheidungsrunde, die zuerst ausgelost wird, heißt es dreimal: LOTTO-Landesliga gegen Verbandsliga. Bei der Ziehung der ersten Hauptrunde landen dann die 13 Kreis- und Stadtpokalvertreter in einem eigenen Topf - ein kompliziertes Prozedere.