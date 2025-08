Ab 17 Uhr LIVE: Die Auslosung der ersten Landespokal-Runde

Am Montagabend gehen die Blicke von zahlreichen Fußballern in Sachsen-Anhalt gespannt nach Magdeburg. Dann nimmt der Fußballverband Sachsen-Anhalt die Auslosung der ersten Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal vor ( live übertragen auf dem Youtube-Kanal des FSA ). Hier findet ihr den Liveticker von der Ziehung.

Indirekt landen heute 66 Mannschaften im Lostopf. Denn noch stehen die vier Paarungen der Ausscheidungsrunde am kommenden Wochenende aus. Titelverteidiger Hallescher FC hat ein Freilos.

Am Lostopf möchte heute Zweitliga-Schiedsrichter Eric Weisbach ein gutes Händchen beweisen. Am Wochenende war der 28-Jährige noch im deutschen Unterhaus beim Duell zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Nürnberg im Einsatz.

Was es sonst noch so über die Auslosung, den Modus und die teilnehmenden Teams zu wissen gilt, erfahrt ihr in diesem Artikel: Modus, Losfee, Teilnehmer: Die Auslosung der ersten Landespokal-Runde.

Damit ist im Vorfeld alles gesagt. Um 17 Uhr melden wir uns.

Die Übertragung von der Auslosung beginnt. Zwei Zuschauer vom SV Fortuna Magdeburg und vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sind sogar auch im Studio vertreten.

Eric Weisbach zieht gerade noch ein positives Fazit über seine erste Saison in der 2. Bundesliga. Nach einem kurzen Talk dürfte demnächst die Ziehung beginnen. "Wir möchten natürlich so wenig wie möglich im Fokus stehen", sagt der Referee. Auch für ihn seien Spiele im Landespokal "immer etwas Besonderes" gewesen, weil jede Entscheidung "ein besonderes Gewicht" hätte, erklärt der 28-Jährige, der mittlerweile im DFB-Pokal pfeift.

Los geht es nun mit der Auslosung für den Bereich Nord! Die sechs Vertreter aus den Kreis- und Stadtpokal-Wettbewerben werden jeweils zuerst gezogen.

Der SV Eintracht Osterwieck... trifft auf den FC Einheit Wernigerode. Harz-Derby!

Der Burger BC... empfängt den SV Fortuna Magdeburg.

Der Möringer SV... trifft wie im Kreispokal-Finale auf den SV Preussen Schönhausen.

Die OhreKicker Wolmirstedt... begrüßen den SSV Havelwinkel Warnau.

Der SV Eintracht Salzwedel... bekommt Besuch vom SV 08 Baalberge.

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt... trifft auf den SSV 80 Gardelegen.

Damit sind alle Kreispokal-Vertreter aus Lostopf eins gezogen. Weiter geht es nur noch mit Lostopf zwei. Die unterklassige Mannschaft hat Heimrecht.

Der Ummendorfer SV... begrüßt den SV Westerhausen.

Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg... trifft auf Landesliga-Kontrahent SV Irxleben.

Der Sieger Union Schönebeck/VfB Ottersleben... spielt gegen den SV Stahl Thale.

Der Osterburger FC... empfängt Oberligist VfB Germania Halberstadt.

Der FSV Barleben... muss zum TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Der Haldensleber SC... trifft im Verbandsliga-Duell auf den SC Bernburg.

Oberliga-Aufsteiger 1. FC Lok Stendal... fährt zum Oscherslebener SC.

Und der SV 09 Staßfurt... empfängt den Sieger SV Arminia Magdeburg/FSV Saxonia Tangermünde.

Damit wurden alle Paarungen aus dem Bereich Nord gezogen.

Nach einem kurzen Talk mit Losfee Eric Weisbach dürfte es gleich mit der Auslosung für den Bereich Süd weitergehen.

Die Lose landen jetzt im Topf. Gleich geht es weiter. Dieses Mal gibt es zunächst acht Kreispokal-Vertreter.

Sportring Mücheln... spielt gegen den FSV Bennstedt.

Der Dessauer SV 97... empfängt den TSV Blau-Weiß Brehna.

Der SV Friedersdorf... trifft auf Landesliga-Aufsteiger LSG Lieskau.

Der MSV Eisleben... begrüßt den SV Rot-Weiß Kemberg.

Die SG Einheit Halle... spielt im Stadtderby gegen Turbine Halle.

Der SV Allemannia Jessen... empfängt den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Der TSV Großkorbetha... trifft den SV Eintracht Emseloh zum Aufsteiger-Duell.

Der SV Plötzkau... bekommt Besuch vom SV Edelweiß Arnstedt.

Damit sind alle Kreispokal-Vertreter gezogen. Weiter geht es von nun an nur noch mit Lostopf zwei - den Landes, Verbands- und Oberligisten.

Der Sieger 1. FC Zeitz/SG Blau-Weiß Brachstedt.. trifft auf den SV Blau-Weiß Zorbau.

Der BSV Halle-Ammendorf... trifft im Stadtduell auf Oberligist VfL Halle 96! "Brisant", nennt der gebürtige Hallenser Weisbach diese Begegnung.

Die SG Union Sandersdorf... muss zum VfB Sangerhausen.

Der FC Grün-Weiß Piesteritz... begrüßt den SSC Weißenfels.

Die SG Rot-Weiß Thalheim... fährt zum Sieger TSV Leuna/SV Blau-Weiß Farnstädt.

Der SV Dessau 05... reist zum Landesligisten SC Naumburg.

Der SV Blau-Weiß Dölau... gastiert beim Landesliga-Aufsteiger VfB Gräfenhainichen.

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen... trifft im Verbandsliga-Duell auf den VfB Merseburg.

Der CFC Germania 03... begrüßt die SG Reppichau zum Landesliga-Derby.

Das war die letzte Partie! Gespielt wird schon in zwei Wochen am Wochenende vom 15. bis 17. August. Da kommen spannende Duelle auf uns zu!

Damit verabschieden wir uns von der Auslosung. Danke für's Dabeisein und bis zum nächsten Mal!