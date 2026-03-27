 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Ab 17 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michelle Luka

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Kreisoberliga
1. Kreisklasse West
Kreisoberliga
1. Altmark-West-Liga

Das Wochenende steht in Sachsen-Anhalt voll im Zeichen der Halbfinals im dachbleche24-Landespokals sowie diverser Kreispokal-Wettbewerbe. Zum Start ins Wochenende stehen am Freitagabend allerdings auch einige Ligapartien auf dem Plan. Hier gibt es die Übersicht mit allen Ansetzungen von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick.

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Verbandsliga

Heute, 19:30 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
19:30live

RAN1-RBW-Pokal

Heute, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
19:00live

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 19:15 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
19:15live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
19:00

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SG Pretzier / Chüden
SG Pretzier / ChüdenSG Pretzier
19:00

Stadtoberliga Platzierungsrunde - Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
19:00

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben II
19:00live

Kleinfeld-Kreispokal Salzlandkreis

Heute, 17:00 Uhr
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
-
-

Heute, 19:00 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
19:00live

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 18:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
18:00

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 18:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
18:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 19:30 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
19:30live