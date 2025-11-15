Ab 16 Uhr: Drei Samstagspartien in der Oberliga

Mit nur sechs Partien steigt der Spieltag in der Oberliga Niederrhein an diesem Wochenende. Drei Begegnungen wurden auf die Folgewoche verlegt, da der FC Büderich, VfB Homberg und SV Sonsbeck im Niederrheinpokal im Einsatz sind. Am Samstag geht es gleich mit einem echten Leckerbissen zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVg Schonnebeck los. Das steht außerdem an.