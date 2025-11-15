Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Frintrop empfängt Monheim. – Foto: Markus Becker
Ab 16 Uhr: Drei Samstagspartien in der Oberliga
In der Oberliga Niederrhein steht der 14. Spieltag an. Mit drei Samstagspartien geht es bereits los.
Mit nur sechs Partien steigt der Spieltag in der Oberliga Niederrhein an diesem Wochenende. Drei Begegnungen wurden auf die Folgewoche verlegt, da der FC Büderich, VfB Homberg und SV Sonsbeck im Niederrheinpokal im Einsatz sind. Am Samstag geht es gleich mit einem echten Leckerbissen zwischen dem KFC Uerdingen und der SpVg Schonnebeck los. Das steht außerdem an.
