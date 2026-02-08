Ab 15.30 Uhr: Das Solinger Derby live im Ticker

Die Landesliga, Gruppe 1, steht in dieser Spielzeit ganz im Zeichen der Klingenstadt Solingen. Neben dem etablierten DV Solingen mischen auch die Aufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald 03 und der TSV Aufderhöhe die Liga kräftig auf. Vor allem bei direkten Duellen knallt es – sportlich wie atmosphärisch. Tabellenführer 03 geht als Favorit ins Derby, doch der Blick auf das Hinspiel zeigt: Der TSV ist alles andere als chancenlos.
Am 2. Spieltag trafen sich die beiden Teams vor knapp 800 Zuschauer in der Bernd-Kurzrock-Sportanlage. Damals mühte sich 03 zu einem knappen 2:1-Erfolg, dessen Emotionalität mit den insgesamt drei Platzverweisen nur noch untermauert wurde. Seitdem marschiert das Team von Daniele Varveri unaufhaltsam in Richtung Oberliga, durfte die Rückrunde gar mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz angehen. Mit der überraschenden Niederlage gegen den VfB Hilden II (1:2) aus der Vorwoche ist der Abstand jedoch wieder um drei Punkte geschrumpft, das Derby könnte also auch wieder etwas Feuer in das beinahe entschieden geglaubte Meisterschaftsrennen bringen.
Logischerweise hat der Spitzenreiter vor dem Derbykracher auch mehr zu verlieren als der TSV. Der hausiert nämlich über den eigenen und allgemeinen Erwartungen auf einem komfortablen sechsten Tabellenrang. Auch wenn sich der Blick nach oben auf den Relegationsplatz sicher lohnen würde, scheint der TSV zunächst einmal zufrieden, wo er ist. "Der Tabellenplatz ist zwar schön, aber das Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt", betonte Trainer Nils Esslinger vor Rückrundenbeginn. "Alles, was wir darüber hinaus holen, ist ein weiterer Riesengewinn auf unserem Weg, den wir eingeschlagen haben."
Der späte Punktgewinn gegen Unterrath (2:2) zum Rückrundenauftakt war bereits ein solider Beginn ins neue Jahr, die große Reifeprüfung steht nun aber erst noch bevor. Als zusätzliches statistisches Detail treffen auch zwei langwierige Ungeschlagen-Serien aufeinander. So blieb der TSV in den vergangenen neun Ligaspielen jeweils ohne Pleite, 03 nahm auf fremden Geläuf in dieser Saison gar stets mindestens einen Zähler mit. Beste Voraussetzungen also für ein intensives Derby – FuPa Niederrhein ist live dabei.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: