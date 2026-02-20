Ab 15:30 Uhr: Bayern München gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Urbig (rechts im Bild) wird Neuer erneut vertreten müssen. – Foto: Marasescu

Der FC Bayern München geht als Tabellenführer in das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und will mit einem weiteren Sieg seine starke Ausgangsposition im Titelrennen festigen. Vincent Kompany wird dabei voraussichtlich wieder mit Jonas Urbig im Tor planen, nachdem Stammtorhüter Manuel Neuer sich gegen Bremen eine Muskelverletzung in der Wade zuzog und mehrere Wochen ausfallen wird. Urbig, der zuletzt solide Leistungen zeigte, übernimmt die Nummer-1-Position, während bei den Feldspielern Trainer Kompany möglicherweise auf Rotation setzt, um Spieler wie Jamal Musiala wieder schrittweise einzubauen. Musiala könnte nach einer Pause wieder eine Option für die Startelf darstellen, was der Offensive zusätzliche Qualität verleiht. Auch andere Bayern-Akteure wie Alphonso Davies und Michael Olise werden erwartet, sofern sie die Trainingswoche ohne Probleme absolvieren. Insgesamt ist Bayern trotz der Ausfälle weiterhin sehr breit aufgestellt und favorisiert.

Eintracht Frankfurt reist personell stark geschwächt nach München. Zahlreiche Stammspieler stehen nicht zur Verfügung, darunter Arthur Theate (Meniskusverletzung), Rasmus Kristensen (Sprunggelenk), Can Uzun (Muskelverletzung), Younes Ebnoutalib (Innenbandriss im Knie), Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) und Ansgar Knauff (Bauch-OP). Hinzu kommt, dass Kapitän Robin Koch krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen wird. Diese Defensivprobleme zwingen Trainer Albert Riera zu Umstellungen in der Abwehrreihe. Eine positive Nachricht für die Hessen ist das mögliche Kader-Comeback von Jonathan Burkardt, der nach einer Wadenverletzung wieder zur Verfügung stehen könnte, und Arnaud Kalimuendo, der nach einer Schulterverletzung wieder mittrainiert und zumindest im Kader stehen dürfte. Auch Farès Chaïbi wird nach Knieproblemen wieder als Option genannt. Dennoch bleibt die Personalsituation angespannt, und Frankfurt wird voraussichtlich mit einer defensiv stabilen Grundordnung agieren müssen.

Taktisch gehen die Bayern als klare Spielgestalter in die Partie, mit dem Anspruch, das Tempo zu bestimmen und über Ballbesitzphasen Druck aufzubauen. Frankfurt wird versuchen, möglichst kompakt zu stehen und über Umschaltaktionen ins Spiel zu finden, dabei aber vor allem auf eine effiziente Chancenverwertung angewiesen sein. Die bislang deutlichen Duelle der beiden Teams in dieser Saison sprechen für die Heimelf, die zu Hause traditionell schwer zu schlagen ist.