 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Ab 15 Uhr LIVE: Die nächsten Erstrunden-Partien im Sparkassen-Cup

Sparkassen-Cup +++ Nach vier Begegnungen am Freitagabend stehen am Sonnabend die nächsten Spiele an

von Kevin Gehring · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sportfotografie Brückner

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Sparkassen-Cup
SC Bernburg
Baalberge
Kleinm./Zens
ZLG Atzendorf/Förderstedt

Mit vier Partien wurde die 24. Auflage des Sparkassen-Cups am Freitagabend eröffnen. Am Sonnabend geht es im Salzlandkreis wieder rund. In sechs Begegnungen rollt der Ball. Abgesagt wurden dagegen die Partien zwischen dem SSV Eintracht Winningen-Reinstedt und dem SV Warthe Hakeborn sowie zwischen dem VfB Neugattersleben und dem SV Rotation Aschersleben.

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Samstag

Heute, 15:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
1
2

Heute, 15:00 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SV Warthe Hakeborn
SV Warthe HakebornHakeborn
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
3
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
0
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
2
1

Heute, 15:00 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
SV Rot-Weiß Groß RosenburgGr.Rosenburg
1
1

Heute, 15:00 Uhr
VfB Glöthe
VfB GlötheGlöthe
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
4
0

Heute, 15:00 Uhr
VfB Neugattersleben
VfB NeugatterslebenNeugattersl.
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
Abgesagt

Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
SC Seeland
SC SeelandSeeland
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live