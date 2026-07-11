Ab 15 Uhr LIVE: Die nächsten Erstrunden-Partien im Sparkassen-Cup

– Foto: Sportfotografie Brückner

Mit vier Partien wurde die 24. Auflage des Sparkassen-Cups am Freitagabend eröffnen. Am Sonnabend geht es im Salzlandkreis wieder rund. In sechs Begegnungen rollt der Ball. Abgesagt wurden dagegen die Partien zwischen dem SSV Eintracht Winningen-Reinstedt und dem SV Warthe Hakeborn sowie zwischen dem VfB Neugattersleben und dem SV Rotation Aschersleben.