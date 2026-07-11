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Ab 15 Uhr LIVE: Die nächsten Erstrunden-Partien im Sparkassen-Cup
Sparkassen-Cup +++ Nach vier Begegnungen am Freitagabend stehen am Sonnabend die nächsten Spiele an
Mit vier Partien wurde die 24. Auflage des Sparkassen-Cups am Freitagabend eröffnen. Am Sonnabend geht es im Salzlandkreis wieder rund. In sechs Begegnungen rollt der Ball. Abgesagt wurden dagegen die Partien zwischen dem SSV Eintracht Winningen-Reinstedt und dem SV Warthe Hakeborn sowie zwischen dem VfB Neugattersleben und dem SV Rotation Aschersleben.
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