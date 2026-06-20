Ab 15 Uhr LIVE: Das Saisonfinale in der LOTTO-Landesliga Nord Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des letzten Spieltags von Kevin Gehring · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Frank Möller

Der SV Arminia Magdeburg, der SV Preußen Schönhausen, der SV Baalberge - für drei Mannschaften wird es im Saisonfinale der LOTTO-Landesliga Nord noch einmal richtig kribbelig. Wer hält die Klasse? Wer muss (oder darf) in die Relegation? Und wer hält direkt die Klasse? Diese Fragen werden in den finalen 90 Minuten beantwortet.

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Heute, 15:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD SV 09 Staßfurt Staßfurt 2 1 PUSH

Nach dem Auswärtssieg in Oschersleben (3:2) hat der SV Arminia Magdeburg den Matchball zum Klassenerhalt auf dem Fuß. Wenn die Mannschaft von Thomas Tietz und Robert Hoppe einen Sieg im Heimspiel gegen den SV 09 Staßfurt holt, wird sie auch in der neuen Saison in der Landesliga spielen. Ein Punkt könnte auch genügen, wenn der SV Preußen Schönhausen parallel nicht mit sieben Toren gewinnt.

Heute, 15:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen Osterburger FC Osterburg 0 0 PUSH

Für den SV Preußen Schönhausen ist vor dem Saisonfinale alles möglich: Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg. Klar ist: Die Preußen müssen das Altmark-Derby gegen den Osterburger FC gewinnen, um überhaupt eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Mit einem Remis hätten sie dagegen in jedem Fall die Relegation sicher.

Heute, 15:00 Uhr SV 08 Baalberge Baalberge SV Irxleben Irxleben 3 3 PUSH

Der SV Baalberge ist am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen. Der SV Preußen Schönhausen muss gegen den Osterburger FC verlieren, damit die Baalberger noch eine Chance auf die Relegation haben. In jedem Fall braucht der SVB gegen Schlusslicht SV Irxleben einen deutlichen Sieg: Denn Schönhausen ist nicht nur drei Punkte, sondern auch acht Tore in der Tordifferenz besser.

Heute, 15:00 Uhr VfB Magdeburg-Ottersleben Ottersleben SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 0 2 PUSH

>> VfB Ottersleben gegen SV Fortuna II im Livestream: (hier klicken) Mit einem Heimspiel verabschiedet sich der VfB Ottersleben in Richtung Verbandsliga. Zum letzten Tanz in der LOTTO-Landesliga Nord gastiert der SV Fortuna Magdeburg II zum Stadtderby am Schwarzen Weg. Kann die Fortunen-Reserve den fulminanten Lauf des Meisters am letzten Spieltag stoppen? Die Antwort gibt es am Sonnabend im exklusiven Livestream der Volksstimme.

Heute, 15:00 Uhr SV Stahl Thale Thale SSV 80 Gardelegen Gardelegen 0 0 PUSH