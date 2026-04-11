Ab 15 Uhr LIVE: Das Landesliga-Stadtderby im kostenlosen Livestream

In der Hinrunde tat sich der Tabellenführer gegen die Arminen schwer. Nur knapp mit 3:2 entschied der VfB das erste Aufeinandertreffen dieser Saison für sich. Aber: Alle drei Duelle in der Landesliga konnten die Ottersleber gegen den Stadtkontrahenten am Ende gewinnen. Und auch die Form spricht für die Gäste: Jahresübergreifend elfmal in Folge konnte die Elf von Oliver Malchau gewinnen.

Baut der VfB Ottersleben seine beeindruckende Serie am Sonnabend aus oder wird der SV Arminia dem Titelanwärter ein Bein stellen? Die Antwort gibt es ab 15 Uhr im exklusiven und kostenlosen Livestream der Volksstimme.

Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen regelmäßig spannende Fußballspiele im Livestream: von Testspielen des 1. FC Magdeburg über Regionalliga-Partien des Halleschen FC und FCM II bis hin zu Oberliga, Verbandsliga, Landesliga, Landespokal und Frauenfußball.