Ab 15 Uhr im Liveticker: Der KFC Uerdingen fordert den 1. FC Kleve Oberliga Niederrhein: Die Uerdinger wollen sich die Tabellenspitze zurückholen.

Am Freitagabend hat die SSVg Velbert den KFC Uerdingen durch einen 3:0-Sieg gegen TuRU Düsseldorf vorübergehend wieder von der Tabellenspitze verdrängt ( wir berichteten hier ). Am Sonntag wollen sich die Uerdinger nun ihren Platz an der Sonne, und das darf man bei dieser Witterung Ende Oktober sogar wörtlich nehmen, in der Grotenburg gegen den 1. FC Kleve wieder zurückholen. Ab 15 Uhr könnt ihr hier im Liveticker verfolgen, ob das gelingt.

Auf beiden Seiten gibt es jeweils einen Spieler, der auch schon für den jeweils anderen Verein aufgelaufen ist. So wechselte Angreifer Younes Mouadden erst im vergangenen Sommer aus Kleve zu den Uerdingern, wo er eine sehr erfolgreiche Saison absolviert hatte, an die die Klever bisher noch nicht anknüpfen konnten. Etwas länger ist es indes her, dass Kleves Keeper Ahmet Taner für die Uerdinger aufgelaufen ist. Von 2015 bis 2017 tat er dies, auch damals waren die Uerdinger in der Oberliga unterwegs.

Das sagt KFC-Trainer Alexander Voigt auf der Homepage des KFC Uerdingen vor dem Spiel: "Bei der Aufstellung habe ich morgen die Qual der Wahl, was für einen Trainer natürlich eine komfortable Situation ist, für den ein oder anderen Spieler aber natürlich nicht so schön. Kleve ist die letzten Spieltage immer besser in Tritt gekommen und hat starke Offensivkräfte. Eins ist klar: im Vergleich zum Spiel bei TuRU Düsseldorf müssen wir uns steigern, wenn wir morgen erfolgreich sein wollen. Wir wollen aber auf jeden Fall unsere Serie ausbauen und auch morgen die drei Punkte in der Grotenburg halten, damit wir wieder auf Platz 1 springen."

Der KFC muss am Sonntag lediglich auf Phil Zimmermann verzichten. Bei den Klevern muss Außenverteidiger Frederik Meurs nach seiner fünften Gelben Karte pausieren, dafür ist Innenverteidiger Tim Haal nach seinem Einsatz bei der Feuerwehr-Nationalmannschaft wieder an der Seite von Nedzad Dragovic.

So spielen sie

An dieser Stelle findet ihr die Aufstellungen, sobald diese uns vorliegen.