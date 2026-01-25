 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ab 14:45 Uhr LIVE: Halbfinals beim Hallenmasters werden neu gespielt

Frauen-Hallenmasters +++ Wer holt sich den Titel in Barleben?

In der Mittellandhalle in Barleben wird am Sonntag der erste Titel im neuen Jahr vergeben. Bei der Endrunde des Frauen-Hallenmasters wird der Hallenthron Sachsen-Anhalts neu vergeben - Titelverteidiger FSG Irxleben/Niederndodeleben hat sich nicht qualifiziert. Die SG Einheit Halle, der 1. FC Magdeburg, der FSV Saxonia Tangermünde und der FC Stahl Aken stehen im Halbfinale.

>> Zum Spielplan des Frauen-Hallenmasters: (hier klicken)

>> Zum Livecenter des Frauen-Hallenmasters: (hier klicken)

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt überträgt alle Partien von der Endrunde des Frauen-Hallenmasters im Livestream auf seinem Youtube-Kanal.

Gruppe A

  • 1. FC Magdeburg
  • SV Allemannia Jessen
  • FSV Saxonia Tangermünde
  • SV Allstedt

Gruppe B

  • SSV Besiegdas Magdeburg
  • SG Einheit Halle
  • SV Blau-Weiß Dölau
  • FC Stahl Aken

Aufrufe: 025.1.2026, 14:45 Uhr
Kevin GehringAutor