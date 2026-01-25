Ab 14:45 Uhr LIVE: Halbfinals beim Hallenmasters werden neu gespielt

In der Mittellandhalle in Barleben wird am Sonntag der erste Titel im neuen Jahr vergeben. Bei der Endrunde des Frauen-Hallenmasters wird der Hallenthron Sachsen-Anhalts neu vergeben - Titelverteidiger FSG Irxleben/Niederndodeleben hat sich nicht qualifiziert. Die SG Einheit Halle, der 1. FC Magdeburg, der FSV Saxonia Tangermünde und der FC Stahl Aken stehen im Halbfinale.