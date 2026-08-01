Ab 14:30 Uhr LIVE: Die Generalprobe des 1. FC Magdeburg im Livestream

Zwar ging das Kapitel Premier League für die "Hammers" aus dem Londoner Osten im Sommer zu Ende, der Kader ist aber dennoch weiter prominent besetzt. Mit einem Marktwert von 282 Millionen Euro ist das Team von West Ham mehr als zehnmal so teuer wie der Zweitliga-Kader 1. FC Magdeburg. Zur Mannschaft von Nuno Espirito Santo zählt auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug, dessen Leihe zum AC Mailand im Sommer zu Ende gegangen war.

Wie schlägt sich der FCM gegen den Premier-League-Absteiger? Zuletzt hatten die Elbestädter mit dem 2:0-Erfolg beim Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn für Aufsehen sorgen können. In der Zwischenzeit gab der Zweitligist noch die Verlängerungen von Baris Atik, Kapitän Dominik Reimann und Tobias Müller bekannt. Gelingt nun auch noch die Generalprobe vor dem scharfen Start gegen Eintracht Braunschweig?