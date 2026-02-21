Ab 14:00 Uhr: Alemannia Aachen gegen SC Verl im Liveticker von Isaija Zecevic · Heute, 12:23 Uhr · 0 Leser

Wird Alemannia Aachen sich für die Hinspiel Niederlage rächen können? – Foto: Pressefotos Eibner

Am Samstag, den 21. Februar 2026, empfängt Alemannia Aachen am 25. Spieltag der 3. Liga den SC Verlauf dem Tivoli. Der Anpfiff ist um 14:00 Uhr – damit steht ein wichtiges Heimspiel für die Schwarz-Gelben an, die aktuell 14. in der Tabelle stehen, während Verl sich auf einem starken zweiten Platz befindet und zu den offensivstärksten Teams der Liga zählt.

Beim Hinspiel in der Saison verzeichnete der SC Verl am 16. September 2025 einen 2:1-Auswärtssieg bei Alemannia Aachen: Nach einem torlosen ersten Durchgang brachte Verl per Strafstoß in der 60. Minute die Führung, ehe Lars Gindorf für Aachen ausglich. Kurz vor Schluss erzielte Julian Stark den Siegtreffer für Verl. Für Aachen ist das Duell eine Chance, an die zuletzt positiven Ansätze anzuknüpfen: Die Mannschaft geht mit einer Serie von vier Ligaspielen ohne Niederlage in die Partie und will vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen. Verl dagegen bringt eine starke Offensive mit und liegt in der Ligatabelle weit oben, was die Partie sportlich besonders anspruchsvoll macht.