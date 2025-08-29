Ab 14 Uhr: Tabellenführer MSV Duisburg und Verfolger 1860 im Einsatz

Während der 1. FC Schweinfurt die ersten drei Spieltage punkt- und torlos über die Runden brachte, läuft es für den MSV Duisburg und die TSG Hoffenheim II besser als erhofft. Die Zebras könnten ihre bislang makellose Ausbeute gegen den SC Verl weiter beibehalten, die Sinsheimer sind am späteren Samstagnachmittag gegen den F.C. Hansa Rostock gefordert. Dahinter wird der von Beginn an als Aufstiegsfavorit gehandelte TSV 1860 München seinen starken Saisonstart gegen den VfB Stuttgart II aufrechterhalten wollen. Am Sonntagabend kommt es zum Traditionskracher zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen mit unterschiedlichen sportlichen Vorzeichen. RWE geht als klarer Favorit in die Partie gegen die weiterhin personell gebeutelten Kaiserstädter.
Köln hatte zunächst mehr Spielanteile und verpasste in der Frühphase der Partie durch Yannick Tonye (9.) die große Chance zur Führung, doch Felix Gebhardt parierte. Wenig späte musste der Jahn auch erneut tief durchatmen, als David Otto nur den Querbalken traf (12.). Nach der ersten Viertelstunde nahm die Sturm-und-Drangphase der Domstädter etwas ab. Deshalb war es durchaus verwunderlich, als Tim Kloss nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte (40.). Kurz vor Halbzeitpfiff trat erneut Tonye in Erscheinung, doch auch er traf mit seinem Schlenzer nur Aluminium (45.+1).
Nach einer guten Stunde nahmen die Gäste auch etwas aktiver an der Partie teil. Zunächst verhinderte Dudu den Einschlag nach einem wuchtigen Abschluss von Benedikt Bauer (61.), woraufhin der eingewechselte Nick Seidel nur den Pfosten traf (63.). Köln beschränkte sich in der Folge auf Defensivaufgaben und fand damit auch Erfolg, Regensburg fand zu selten Lücken im Abwehrverbund. Der goldene Treffer von Kloss sollte schließlich zum zweiten Dreier für die Kölner reichen, die im Tableau für den Moment auf Platz vier springen.
Viktoria Köln – SSV Jahn Regensburg 1:0
Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Jonah Sticker, Simon Handle (90. Benjamin Zank), Tobias Eisenhuth, Tim Kloss, Robin Velasco (63. Yannick Tonye), Lex-Tyger Lobinger, David Otto (80. Meiko Sponsel), Leonhard Münst (80. Verthomy Boboy) - Trainer: Marian Wilhelm
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele (61. Nick Seidel), Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (82. Sebastian Stolze), Andreas Geipl (61. Adrian Fein), Noel Eichinger, Phil Beckhoff (61. Dustin Forkel), Lucas Hermes (70. Florian Dietz) - Trainer: Michael Wimmer
Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 3550
Tore: 1:0 Tim Kloss (41.)
5. Spieltag
12.09.25 SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
13.09.25 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05
13.09.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
13.09.25 FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln
13.09.25 MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
13.09.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl
13.09.25 Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball
14.09.25 VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock
14.09.25 SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus
14.09.25 TSV 1860 München - TSV Havelse
