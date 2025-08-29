 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Duisburg steht nach drei Spieltagen an der Tabellenspitze.
Duisburg steht nach drei Spieltagen an der Tabellenspitze. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Ab 14 Uhr: Tabellenführer MSV Duisburg und Verfolger 1860 im Einsatz

3. Liga: Manchmal lässt sich dann doch die Aufstiegseuphorie auf das nächsthöhere Niveau übertragen. So thronen mit dem MSV Duisburg und der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim zwei Neulinge auf den ersten beiden Plätzen.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Während der 1. FC Schweinfurt die ersten drei Spieltage punkt- und torlos über die Runden brachte, läuft es für den MSV Duisburg und die TSG Hoffenheim II besser als erhofft. Die Zebras könnten ihre bislang makellose Ausbeute gegen den SC Verl weiter beibehalten, die Sinsheimer sind am späteren Samstagnachmittag gegen den F.C. Hansa Rostock gefordert. Dahinter wird der von Beginn an als Aufstiegsfavorit gehandelte TSV 1860 München seinen starken Saisonstart gegen den VfB Stuttgart II aufrechterhalten wollen. Am Sonntagabend kommt es zum Traditionskracher zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen mit unterschiedlichen sportlichen Vorzeichen. RWE geht als klarer Favorit in die Partie gegen die weiterhin personell gebeutelten Kaiserstädter.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

>>> Zum WhatsApp-Kanal für die 3. Liga von FuPa

_____

Kloss' Treffer Reicht der Viktoria

Gestern, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1
0

Köln hatte zunächst mehr Spielanteile und verpasste in der Frühphase der Partie durch Yannick Tonye (9.) die große Chance zur Führung, doch Felix Gebhardt parierte. Wenig späte musste der Jahn auch erneut tief durchatmen, als David Otto nur den Querbalken traf (12.). Nach der ersten Viertelstunde nahm die Sturm-und-Drangphase der Domstädter etwas ab. Deshalb war es durchaus verwunderlich, als Tim Kloss nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte (40.). Kurz vor Halbzeitpfiff trat erneut Tonye in Erscheinung, doch auch er traf mit seinem Schlenzer nur Aluminium (45.+1).

Nach einer guten Stunde nahmen die Gäste auch etwas aktiver an der Partie teil. Zunächst verhinderte Dudu den Einschlag nach einem wuchtigen Abschluss von Benedikt Bauer (61.), woraufhin der eingewechselte Nick Seidel nur den Pfosten traf (63.). Köln beschränkte sich in der Folge auf Defensivaufgaben und fand damit auch Erfolg, Regensburg fand zu selten Lücken im Abwehrverbund. Der goldene Treffer von Kloss sollte schließlich zum zweiten Dreier für die Kölner reichen, die im Tableau für den Moment auf Platz vier springen.

Viktoria Köln – SSV Jahn Regensburg 1:0
Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Jonah Sticker, Simon Handle (90. Benjamin Zank), Tobias Eisenhuth, Tim Kloss, Robin Velasco (63. Yannick Tonye), Lex-Tyger Lobinger, David Otto (80. Meiko Sponsel), Leonhard Münst (80. Verthomy Boboy) - Trainer: Marian Wilhelm
SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele (61. Nick Seidel), Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (82. Sebastian Stolze), Andreas Geipl (61. Adrian Fein), Noel Eichinger, Phil Beckhoff (61. Dustin Forkel), Lucas Hermes (70. Florian Dietz) - Trainer: Michael Wimmer
Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 3550
Tore: 1:0 Tim Kloss (41.)

_____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - FC Erzgebirge Aue

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00

_____

Liveticker: FC Energie Cottbus - FC Ingolstadt

Heute, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00live

_____

Liveticker: TSV Havelse - VfL Osnabrück

Heute, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

>>> Zum WhatsApp-Kanal für die 3. Liga von FuPa

_____

Liveticker: TSV 1860 München - VfB Stuttgart II

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00live

_____

Liveticker: SC Verl - MSV Duisburg

Heute, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

_____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - TSG Hoffenheim 1899 II

Heute, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
16:30live

_____

Liveticker: SSV Ulm - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 13:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30live

_____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
16:30live

_____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

Morgen, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
19:30live

_____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

5. Spieltag
12.09.25 SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
13.09.25 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05
13.09.25 VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
13.09.25 FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln
13.09.25 MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
13.09.25 TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl
13.09.25 Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball
14.09.25 VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock
14.09.25 SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus
14.09.25 TSV 1860 München - TSV Havelse

_____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 029.8.2025, 13:44 Uhr
Markus BeckerAutor