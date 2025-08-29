Ab 14 Uhr: Tabellenführer MSV Duisburg und Verfolger 1860 im Einsatz

Köln hatte zunächst mehr Spielanteile und verpasste in der Frühphase der Partie durch Yannick Tonye (9.) die große Chance zur Führung, doch Felix Gebhardt parierte. Wenig späte musste der Jahn auch erneut tief durchatmen, als David Otto nur den Querbalken traf (12.). Nach der ersten Viertelstunde nahm die Sturm-und-Drangphase der Domstädter etwas ab. Deshalb war es durchaus verwunderlich, als Tim Kloss nach einem Eckstoß aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte (40.). Kurz vor Halbzeitpfiff trat erneut Tonye in Erscheinung, doch auch er traf mit seinem Schlenzer nur Aluminium (45.+1).

Nach einer guten Stunde nahmen die Gäste auch etwas aktiver an der Partie teil. Zunächst verhinderte Dudu den Einschlag nach einem wuchtigen Abschluss von Benedikt Bauer (61.), woraufhin der eingewechselte Nick Seidel nur den Pfosten traf (63.). Köln beschränkte sich in der Folge auf Defensivaufgaben und fand damit auch Erfolg, Regensburg fand zu selten Lücken im Abwehrverbund. Der goldene Treffer von Kloss sollte schließlich zum zweiten Dreier für die Kölner reichen, die im Tableau für den Moment auf Platz vier springen.

Viktoria Köln – SSV Jahn Regensburg 1:0

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Christoph Greger, Lars Dietz, Jonah Sticker, Simon Handle (90. Benjamin Zank), Tobias Eisenhuth, Tim Kloss, Robin Velasco (63. Yannick Tonye), Lex-Tyger Lobinger, David Otto (80. Meiko Sponsel), Leonhard Münst (80. Verthomy Boboy) - Trainer: Marian Wilhelm

SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Robin Ziegele (61. Nick Seidel), Leopold Wurm, Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nicolas Oliveira (82. Sebastian Stolze), Andreas Geipl (61. Adrian Fein), Noel Eichinger, Phil Beckhoff (61. Dustin Forkel), Lucas Hermes (70. Florian Dietz) - Trainer: Michael Wimmer

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 3550

Tore: 1:0 Tim Kloss (41.)

