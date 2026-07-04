Ab 14 Uhr LIVE: Zweiter Test des 1. FC Magdeburg im Livestream 2. Bundesliga +++ Die Blau-Weißen gastieren am Sonnabend beim FSV Havelberg von Kevin Gehring · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Axel Kammerer

Nach dem Neun-Tore-Auftakt beim Landesklasse-Aufsteiger SG Blau-Weiß Neuenhofe am Mittwochabend ist der 1. FC Magdeburg am Sonnabend das zweite Mal in der Vorbereitung im Einsatz. Dieses Mal führt die Reise in den hohen Norden von Sachsen-Anhalt. Die Volksstimme überträgt wieder im exklusiven Livestream.

>> 1. FC Magdeburg beim FSV Havelberg im Livestream: (hier klicken) Der FSV Havelberg darf sich über den Besuch des Zweitligisten freuen. Die Gastgeber sind sportlich in der Kreisoberliga Altmark Ost beheimatet und haben die Kreismeisterschaft in der abgelaufenen Saison nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz verpasst. Nun geht es für die Havelberger gegen den FCM.