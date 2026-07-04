Ab 14 Uhr LIVE: Zweiter Test des 1. FC Magdeburg im Livestream

Nach dem Neun-Tore-Auftakt beim Landesklasse-Aufsteiger SG Blau-Weiß Neuenhofe am Mittwochabend ist der 1. FC Magdeburg am Sonnabend das zweite Mal in der Vorbereitung im Einsatz. Dieses Mal führt die Reise in den hohen Norden von Sachsen-Anhalt. Die Volksstimme überträgt wieder im exklusiven Livestream.
Der FSV Havelberg darf sich über den Besuch des Zweitligisten freuen. Die Gastgeber sind sportlich in der Kreisoberliga Altmark Ost beheimatet und haben die Kreismeisterschaft in der abgelaufenen Saison nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz verpasst. Nun geht es für die Havelberger gegen den FCM.
Für die Blau-Weißen ist es der zweite (und letzte) Auftritt der Vorbereitung gegen einen Partnerverein aus der Region. Danach folgen Duelle mit den Regionalligisten BSG Chemie Leipzig und FSV Schöningen sowie Härtetests gegen Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn und den englischen Zweitligisten West Ham United.