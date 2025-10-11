Ab 14 Uhr LIVE: Zwei Underdogs jubeln, Verlängerung in Plötzkau

Der SC Bernburg hat sich am Freitagabend durch einen 5:2-Erfolg im Salzland-Derby beim SV 09 Staßfurt das erste Viertelfinal-Ticket für den dachbleche24-Landespokal gesichert. Am Sonnabend werden sechs weitere Plätze für die Runde der besten Acht vergeben.

Als einer von zwei verbliebenen Landesklasse-Vertretern schickt sich der SV Plötzkau zur nächsten Überraschung an. Nach den vorherigen Siegen gegen die Landesligisten aus Arnstedt (3:2) und Lieskau (3:2) geht es dieses Mal gegen den Nord-Landesligisten SSV 80 Gardelegen.

Auf dem Papier heißt es Landesklasse gegen Oberliga. Wie gefährlich der Burger BC allerdings sein kann, hat er schon gegen die Verbandsligisten Fortuna Magdeburg (5:2) und FSV Barleben (1:0) bewiesen. Gelingt dem Team von Tim Kolzenburg gegen Halberstadt die nächste dicke Überraschung?

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und der SG Union Sandersdorf war ein richtiger Krimi. In der zweiten Landespokal-Runde der Saison 2018/19 siegten die Sandersdorfer erst im Elfmeterschießen in Dölau. Wird das Duell zwischen Verbands- und Oberligist wieder so spannend?

Eine weite Pokalreise tritt der Oberligist 1. FC Lok Stendal zum Gastspiel beim Verbandsligisten SV Eintracht Emseloh an. Die bisherigen beiden Pflichtspiele zwischen beiden Teams gingen jeweils an die Altmärker: mit 2:1 und 5:4.

Nach dem September 2022 - damals noch als Oberligist - stattet der SV Westerhausen dem Felsen mal wieder einen Besuch ab. Zu Gast beim Landesligisten Turbine Halle ist die Wolfsberg-Elf als Verbandsligist in der Favoritenrolle. Kann sie dieser wie beim letzten Duell mit einem 4:1-Erfolg auch nun wieder gerecht werden?

Heute, 15:00 Uhr SV Dessau 05 Dessau 05 VfL Halle 1896 VfL Halle 96

Zum ersten Mal seit Oktober 2018 stehen sich der SV Dessau 05 und der VfL Halle 96 wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. Dreimal trafen sich der Verbandsligist und der Oberligist seit 2014 im Landespokal - jeweils mit dem besseren Ende für die Hallenser.

