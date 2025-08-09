Ab 14 Uhr live: Wiedenbrück gastiert nach Pokalblamage in Bocholt

Es war nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein sanfter Dämpfer für die Aufstiegshoffnungen des 1. FC Bocholt. Die 3:6-Niederlage beim derzeitigen Tabellenführer FC Gütersloh dürfte aber auch wichtige Lehren für die kommenden Wochen offenbaren.

Sechs Treffer aus den ersten beiden Spielen lassen sich schon durchaus sehen, doch wie in der Vorsaison droht eine nicht immer sattelfeste Defensive zur Achillesferse des FCB zu werden. Immerhin scheinen Cedric Euschen und Marvin Lorch inmitten der personell verstärken Angriffsreihe noch weiter aufzublühen, doch ein offener Schlagabtausch scheint wie in der vergangenen Saison noch kein probates Mittel für dauerhafte Punktgewinne. Es wird mit Spannung beobachten werden, ob Trainer Gabriele di Benedetto auch im dritten Spiel in Folge mit der gleichen Startelf auf den Platz tritt, oder ob die erste Niederlage auch Chancen für Akteure aus der zweiten Reihe eröffnete. Klar ist, dass Bocholt gegen Wiedenbrück als Favorit in die Partie geht.

Pleite unter der Woche für Wiedenbrück

Auch wenn Sascha Mölders öffentlich von einem einstelligen Tabellenplatz abzielt, hat sich Wiedenbrück eigentlich im unteren Mittelfeld festgespielt. Von Spieltag zu Spieltag bildet der SCW die klassische Wundertüte ab. Vielleicht auch verdeutlicht durch den Auftritt im Landespokal unter der Woche, als Wiedenbrück gegen den zwei Klassen tiefer agierenden SuS Bad Westernkotten schon in der 1. Runde mit 1:3 scheiterte. Wenn es um Punkte im Ligabetrieb geht, sind die Karten natürlich neu gemischt, wenngleich die Vorzeichen zunächst auf Bocholt zeigen.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: