Ab 14 Uhr LIVE: VfL Halle 96 gegen Einheit Wernigerode im Livestream

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In der Hinrunde hatte der FC Einheit Wernigerode dem VfL Halle 96 ein Bein gestellt. Zu Gast im Stadion am Mannsberg kassierten die Hallenser - damals noch ganz oben in der Spitzengruppe mit dabei - ihre erste Niederlage der Saison. Am Sonntag kommt es im Stadion am Zoo zum Wiedersehen.

Die Tabelle hat sich seitdem etwas neu sortiert. Der VfL Halle 96 - inzwischen mit sieben Niederlagen auf dem Konto - steht auf Tabellenplatz sechs. Der FC Einheit muss sich als Elfter aktuell wenig Sorgen um den Ligaverbleib machen. Und doch werden beide Seiten das Duell am Sonntag gerne für sich entscheiden wollen. Wer das Sachsen-Anhalt-Duell gewinnt, können Fans und Interessierte am Sonntag ab 14 Uhr im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme verfolgen.