Ab 14 Uhr LIVE: VfB Merseburg gegen BSV Halle-Ammendorf im Livestream

– Foto: Ulf Schubert

Zwei Spiele sind es noch, dann ist eine aufregende Saison für den VfB Merseburg und den BSV Halle-Ammendorf zu Ende. Am vorletzten Spieltag stehen sich beide in Nachbarschaftsduell gegenüber. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt die Partie im exklusiven Livestream.

In tabellarische Sorgen oder Nöte werden beide Teams zum Saisonfinale nicht mehr geraten. Die Merseburger stehen trotz einer personell anspruchsvollen Rückrunden auf dem siebten Rang, die Ammendorfer haben mit zwei Punkten Rückstand auf den SV Dessau 05 und den 1. FC Bitterfeld-Wolfen sogar noch Restchancen auf die Vizemeisterschaft.

Allein schon deshalb wird das BSV alles reinwerfen. Zumal die Mannschaft von Christian Kamalla aus einem historischen Spiel kommt: Das 14:2 über die SG Rot-Weiß Thalheim am vergangenen Freitag war der dritthöchste Sieg in der langen Geschichte der Verbandsliga. Nur auswärts hat es für die Ammendorfer zuletzt nicht sein sollen: Seit Ende März wartet die Kamalla-Elf auf einen Dreier in der Ferne. Seit dem Jahreswechsel konnte der BSV überhaupt nur eines der sieben Auswärtsspiele gewinnen.

Können die Waggonbauer im vorletzten Auftritt der Saison das Ruder noch einmal herumreißen? Das bisher einzige Pflichtspiel-Gastspiel beim VfB Merseburg am Ulmenweg hatten die Ammendorfer im Dezember 2024 mit 3:0 gewonnen. Auch in der Hinrunde dieser Saison gab es einen 3:0-Erfolg für den BSV. Doch die Merseburger waren zuletzt stabil: Trotz personeller Engpässe verlor die Elf von André Jentsch und Moritz Kothe nur eine der letzten fünf Partien.