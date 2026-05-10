Ab 14 Uhr LIVE: U23 des FCM gegen Babelsberg im Livestream

Zu Gast in der Avnet Arena ist dann der SV Babelsberg 03. Die Gäste aus Potsdam stehen im unteren Mittelfeld der Tabelle, haben den Verbleib in der Regionalliga aber schon sicher. In der Hinrunde konnten die Magdeburger zu Gast in Babelsberg gewinnen. Können sie diesen Erfolg im letzten Heimspiel der Saison wiederholen? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 14 Uhr im Livestream der Volksstimme.