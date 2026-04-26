Ab 14 Uhr LIVE: Kellerkracher der Oberliga Süd im Livestream

Für die Stendaler dürfte es eines der ausgerufenen "Muss-Spiele" auf dem Weg zum möglichen Klassenerhalt sein. Vier Punkte liegt die Elf von Jörn Schulz aktuell hinter dem Bischofswerdaer FV. Welchen Platz es am Ende für den Klassenerhalt braucht, hängt noch davon ab, von der Meister der Regionalliga Nordost in der Relegation den Drittliga-Aufstieg schafft.

Klar ist aber auch: Wenn die Altmärker nicht gegen das Schlusslicht Punkte für den Klassenerhalt einfahren, gegen wen dann? In der Hinrunde hatten sie das Gastspiel in Thüringen mit 3:2 gewonnen - nach 3:0-Führung wurde es dabei noch einmal knapp. Ein erneuter Sieg wäre im Rückspiel umso wichtiger, um sich nach den Niederlagen in Grimma (2:5) und Wernigerode (0:2) sowie den Remis gegen Sandersdorf (0:0) und Bischofswerda (2:2) rechtzeitig zum Endspurt in der Erfolgsspur zurückzumelden.

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