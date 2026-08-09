Ab 14 Uhr LIVE: Hallescher FC gegen Chemnitzer FC im Livestream

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Am Mittwochabend ist der Knoten beim Halleschen FC geplatzt. Mit einem Traumtor von Niclas Stierlin sicherten sich die Hallenser im Derby bei der BSG Chemie Leipzig den ersten Sieg der neuen Saison. Am Sonntag geht es für den HFC gegen den Chemnitzer FC - den einzigen Regionalligisten mit perfekter Punkteausbeute (live übertragen in der neuen Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme) .

4:0 bei Hertha BSC II, 3:0 gegen den BFC Preussen, 3:1 gegen den FSV Zwickau - die Mannschaft von Benjamin Duda hat sich zum Saisonstart in starker Form präsentiert. Unter anderem mit dem Ex-Hallenser Jan Löhmannsröben, der bis zum Sommer noch für den HFC aufgelaufen war. Am Sonntag kehrt der Routinier mit dem CFC ins Leuna-Chemie-Stadion zurück.

Für das Team von Robert Schröder wird es eine spannende Standortbestimmung nach den Unentschieden beim Greifswalder FC (2:2) und gegen den FC Rot-Weiß Erfurt (1:1) sowie den Last-Minute-Erfolg in Leutzsch. Im bisher letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im März ging der HFC mit einem 3:1-Sieg vom Rasen. Können die Hallenser dem Tabellenführer die ersten Punkte der Saison abnehmen?