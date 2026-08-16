Ab 14 Uhr LIVE: Hallescher FC bei der VSG Altglienicke im Livestream

Eine schwierige Aufgabe wartet am Sonntag auf die Fußballer des Halleschen FC: In der Regionalliga Nordost geht es zur VSG Altglienicke, die im Sommer mit namhaften Transfers auf sich aufmerksam gemacht hatte. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird die Partie im Livestream übertragen.
Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Altglienicker - um Ex-HFC-Kapitän Jonas Nietfeld - in der neuen Saison noch ungeschlagen. Zuletzt gab es für die VSG einen 3:1-Erfolg über die Reserve von Hertha BSC. Die Hallenser kommen dagegen aus einem torlosen Duell mit dem Chemnitzer FC und sind noch auf der Suche nach der offensiven Durchschlagskraft.
In der neuen Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme wird das Top-Duell der Regionalliga Nordost am Sonntag im Livestream übertragen. Für Sport- und Digital-Abonnenten beider Zeitungen ist die Übertragung inklusive.