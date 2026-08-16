Ab 14 Uhr LIVE: Hallescher FC bei der VSG Altglienicke im Livestream Regionalliga Nordost +++ Am fünften Spieltag gehen die Saalestädter auf Reisen von Kevin Gehring · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser

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Eine schwierige Aufgabe wartet am Sonntag auf die Fußballer des Halleschen FC: In der Regionalliga Nordost geht es zur VSG Altglienicke, die im Sommer mit namhaften Transfers auf sich aufmerksam gemacht hatte. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird die Partie im Livestream übertragen.

Heute, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke Hallescher FC Hallescher FC 0 0 PUSH

>> VSG Altglienicke gegen Hallescher FC im Livestream Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Altglienicker - um Ex-HFC-Kapitän Jonas Nietfeld - in der neuen Saison noch ungeschlagen. Zuletzt gab es für die VSG einen 3:1-Erfolg über die Reserve von Hertha BSC. Die Hallenser kommen dagegen aus einem torlosen Duell mit dem Chemnitzer FC und sind noch auf der Suche nach der offensiven Durchschlagskraft.