Ab 14 Uhr LIVE: Gibt die FCM-Reserve in Sandersdorf ihr Meisterstück?

Seit Sonnabend ist die FCM-Reserve schon so gut wie durch. Nach der Heimniederlage des RSV Eintracht (1:2 gegen den VfB Auerbach) beträgt der Vorsprung auf die Stahnsdorfer 13 Zähler. Der VfL Halle 96 hat gegen den SV Blau-Weiß Zorbau (3:1) allerdings seine Hausaufgaben gemacht und könnte die Magdeburger zumindest rechnerisch noch abfangen - wobei dies bei zwölf Zählern Rückstand und der um fast 30 Treffer schlechteren Tordifferenz äußerst unwahrscheinlich ist.

Dennoch: Feiern durfte die U23 des 1. FC Magdeburg am Sonnabend noch nicht. Dies will sie allerdings am Sonntag tun - wie bisher in jeder Partie im neuen Jahr. Seit dem Auftakt zur zweiten Saisonhälfte stehen neun Siege aus neun Spielen zu Buche. Ob die FCM-Reserve diese famose Serie auch in Sandersdorf ausbauen kann oder ob die SG Union doch tatsächlich zum Partycrasher werden sollte, können Interessierte am Sonntag ab 14 Uhr im exklusiven und kostenlosen Livestream auf volksstimme.de und mz.de verfolgen.

