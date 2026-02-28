Ab 14 Uhr LIVE: Fortunas Start ins Titelrennen im Livestream

Am Sonnabend geht es für die Verbandsliga-Fußballer des SV Fortuna Magdeburg wieder los. Mit dem Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen nimmt die Mannschaft von Dirk Hannemann wieder das Titelrennen in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse auf - exklusiv übertragen im Livestream auf volksstimme.de und mz.de!
Mit 32 Zählern aus den ersten 15 Partien der Saison überwinterten die Fortunen nur einen Zähler hinter Herbstmeister SSC Weißenfels. Und gerade am heimischen Schöppensteg sind die Magdeburger bisher eine Macht: In sechs Heimspiel stehen sechs Siege und ein Remis zu Buche.
Legen die Fortunen am Sonnabend einen erfolgreichen Auftakt hin? Oder wird der VfB Sangerhausen, der den Neustädtern im Hinspiel ein 1:1 abringen konnte, womöglich erneut zum Spielverderber? Die Antwort gibt es am Sonnabend ab 14 Uhr im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Interessierten können die Partie mit dem vierwöchigen Probe-Abo zum Sparpreis von einmalig fünf Euro live sehen.