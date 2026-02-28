Ab 14 Uhr LIVE: Fortunas Start ins Titelrennen im Livestream Verbandsliga +++ Die Magdeburger empfangen am Sonnabend den VfB Sangerhausen von Kevin Gehring · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leon Tim

Am Sonnabend geht es für die Verbandsliga-Fußballer des SV Fortuna Magdeburg wieder los. Mit dem Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen nimmt die Mannschaft von Dirk Hannemann wieder das Titelrennen in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse auf - exklusiv übertragen im Livestream auf volksstimme.de und mz.de!

Heute, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 live PUSH

Mit 32 Zählern aus den ersten 15 Partien der Saison überwinterten die Fortunen nur einen Zähler hinter Herbstmeister SSC Weißenfels. Und gerade am heimischen Schöppensteg sind die Magdeburger bisher eine Macht: In sechs Heimspiel stehen sechs Siege und ein Remis zu Buche.