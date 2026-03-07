Ab 14 Uhr LIVE: FCM-Reserve gegen FSV Zwickau im Livestream

Mit einem Sieg hat es für die U23 des 1. FC Magdeburg im neuen Jahr noch nicht geklappt. Aus den ersten drei Partien in 2026 holte die Mannschaft von Trainer Daniel Wölfel bisher nur einen Zähler - am Mittwochabend beim 0:0 in Luckenwalde. Am Sonnabend wollen sie den ersten Dreier einfahren.
Dann ist der FSV Zwickau in der Avnet Arena zu Gast. Die Westsachsen kommen nach einem 3:2-Heimerfolg über den SV Babelsberg 03 am Dienstagabend mit Rückenwind nach Sachsen-Anhalt. Ob die FCM-Reserve ihren ersten Sieg einfahren kann oder ob der FSV Zwickau die Punkte mitnimmt, können Interessierte am Sonnabend im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de verfolgen.
Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Schaulustigen können die Partie mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass zum Sparpreis von monatlich 5,99 Euro buchen - und damit Zugriff auf alle Website-Inhalte erhalten. Dazu gehören neben Partien der FCM-Reserve auch Regionalliga-Begegnungen des Halleschen FC sowie ausgewählte Partien und Topspiele aus dem Amateurbereich.