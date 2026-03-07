Ab 14 Uhr LIVE: FCM-Reserve gegen FSV Zwickau im Livestream

Dann ist der FSV Zwickau in der Avnet Arena zu Gast. Die Westsachsen kommen nach einem 3:2-Heimerfolg über den SV Babelsberg 03 am Dienstagabend mit Rückenwind nach Sachsen-Anhalt. Ob die FCM-Reserve ihren ersten Sieg einfahren kann oder ob der FSV Zwickau die Punkte mitnimmt, können Interessierte am Sonnabend im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de verfolgen.

Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Schaulustigen können die Partie mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass zum Sparpreis von monatlich 5,99 Euro buchen - und damit Zugriff auf alle Website-Inhalte erhalten. Dazu gehören neben Partien der FCM-Reserve auch Regionalliga-Begegnungen des Halleschen FC sowie ausgewählte Partien und Topspiele aus dem Amateurbereich.