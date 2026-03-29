Ab 14 Uhr LIVE: FCM-Frauen gegen das Schlusslicht im Livestream

– Foto: Steffen Gramm

Der Start ins neue Jahr lief für die Frauen des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost eher schleppend. Nach dem 5:3-Auftaktsieg bei Aufsteiger SV Eintracht Leipzig-Süd folgten zuletzt zwei Remis gegen RB Leipzig II (1:1) und beim 1. FFC Turbine Potsdam (2:2) . Am Sonntag will die Elf von Trainer Nico Koch zurück in die Erfolgsspur.

Dann ist um 14 Uhr das Schlusslicht der Regionalliga Nordost zu Gast: der FC Hansa Rostock. Die Rostockerinnen konnten im neuen Jahr noch keinen Zähler einfahren und stehen im Saisonverlauf erst bei sieben Zählern. Einen davon konnten die Hansa-Frauen allerdings im Hinspiel einfahren. Mit einem 1:1-Unentschieden endete das Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Oktober.