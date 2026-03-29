Ab 14 Uhr LIVE: FCM-Frauen gegen das Schlusslicht im Livestream

Der Start ins neue Jahr lief für die Frauen des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost eher schleppend. Nach dem 5:3-Auftaktsieg bei Aufsteiger SV Eintracht Leipzig-Süd folgten zuletzt zwei Remis gegen RB Leipzig II (1:1) und beim 1. FFC Turbine Potsdam (2:2). Am Sonntag will die Elf von Trainer Nico Koch zurück in die Erfolgsspur.
Dann ist um 14 Uhr das Schlusslicht der Regionalliga Nordost zu Gast: der FC Hansa Rostock. Die Rostockerinnen konnten im neuen Jahr noch keinen Zähler einfahren und stehen im Saisonverlauf erst bei sieben Zählern. Einen davon konnten die Hansa-Frauen allerdings im Hinspiel einfahren. Mit einem 1:1-Unentschieden endete das Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Oktober.
Ob die Rostockerinnen den FCM erneut ärgern oder die Magdeburgerinnen das Heimspiel als Favoritinnen erfolgreich bestreiten, können Interessierte am Sonntag im Livestream verfolgen. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Begegnung aus dem Heinrich-Germer-Stadion exklusiv und kostenlos.
Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung bieten jedes Wochenende ein buntes Programm an Fußball-Livestreams. Neben Partien des Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost zählen dazu etwa auch Begegnungen aus dem gehobenen Amateurbereich der Ober- und Verbandsliga oder aus dem Landespokal.