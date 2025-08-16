 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Bocholt reist in die Landeshauptstadt.
Bocholt reist in die Landeshauptstadt. – Foto: Markus Verwimp

Ab 14 Uhr live: Drei Samstagsspiele in der Regionalliga West

Regionalliga West: Der Ligabetrieb geht in großen Schritten voran, die Kluft zwischen der Spitze und dem Keller wird stetig größer. Noch grüßt die U21 des SC Paderborn von oben, dahinter wollen die Traditionsvereine um Fortuna Köln und RW Oberhausen einen Satz nach oben machen.

Bedingt durch die Partien im Landes- und DFB-Pokal bleibt die große Samstagskonferenz am 4. Spieltag der Regionalliga West aus. Nur drei Spiele steigen am Samstag: Der 1. FC Bocholt gastiert bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Gleichzeitig steigt im Südstadion der Kracher zwischen Fortuna Köln und RW Oberhausen. Dazu hofft der VfL Bochum II auf den ersten Dreier gegen den SV Rödinghausen.

Am Sonntag bekommt es unter anderem die SSVg Velbert mit Borussia Mönchengladbachs U23 zu tun. Der Wuppertaler SV gastiert bei Borussia Dortmunds U23. Unter der Woche steigen noch die Partien vom FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte, die im DFB-Pokal im Einsatz sind.

________

Liveticker: Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Bocholt

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
0
0

________

Liveticker: Fortuna Köln - RW Oberhausen

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
0
0

________

Liveticker: SV Rödinghausen - VfL Bochum U21

Heute, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
0
0

________

Liveticker: Borussia Dortmund U23 - Wuppertaler SV

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

________

Liveticker: SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach U23

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

________

Liveticker: SC Wiedenbrück - SC Paderborn U21

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00live

Liveticker: 1. FC Köln U21 - Sportfreunde Siegen

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

________

Liveticker: Bonner SC - FC Gütersloh

Di., 19.08.2025, 19:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:00live

________

Liveticker: FC Schalke 04 U23 - Sportfreunde Lotte

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:00live

________________

So läuft der kommende Spieltag

5. Spieltag
23.08.25 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 II
23.08.25 Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
23.08.25 VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
23.08.25 Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II
23.08.25 Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück
23.08.25 Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC
23.08.25 FC Gütersloh - SC Fortuna Köln
24.08.25 Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II
24.08.25 RW Oberhausen - SSVg Velbert

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

