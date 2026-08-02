Ab 14 Uhr LIVE: Die FCM-Reserve zu Gast beim Meister im Livestream

Es war ein fulminanter Saisonauftakt für die U23 des 1. FC Magdeburg: Nach dem 5:1-Kantersieg über den Aufsteiger SV Tasmania Berlin hat die FCM-Reserve den ersten Spieltag in der Regionalliga Nordost als Tabellenführer beendet. Umso größer dürfte dafür die zweite Aufgabe der neuen Saison für die Mannschaft von Ronny Thielemann werden.
Am Sonntag sind die Magdeburger zu Gast beim 1. FC Lokomotive Leipzig (im Livestream übertragen in der neuen Volksstimme-Mediathek). Der letzte Auftritt im Bruno-Plache-Stadion ist für den FCM II gar nicht lange her: Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte die Lok mit einem 5:2-Erfolg gegen die Blau-Weißen die zweite Meisterschaft in Folge in der Regionalliga Nordost perfekt gemacht. In der Drittliga-Relegation scheiterten die Leipziger dann bekanntermaßen an den Würzburger Kickers (0:1, 1:2).
So kommt es am Sonntag zum schnellen Wiedersehen mit der FCM-Reserve. Wie die Magdeburger sind auch die Messestädter mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Mit 3:1 setzte sich der amtierende Meister beim FSV Luckenwalde durch. Nach frühem Rückstand drehten Dorian Cevis, der ehemalige Verbandsliga-Angreifer Ricky Bornschein und Ayodele Adetula die Partie zugunsten des Titelverteidigers.
Nun will die Mannschaft des neuen Trainers Torsten Ziegner auch das erste Heimspiel erfolgreich bestreiten. Ob das gelingt oder ob die stark gestartete U23 des FCM dem Meister ein Bein stellen kann, können Fans und Interessierte am Sonntag in der neuen Mediathek der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung verfolgen. Für Abonnenten der digitalen Volksstimme oder des "Sportstadt Magdeburg"-Streamingabos ist die Übertragung inklusive.