Ab 14 Uhr LIVE: Die FCM-Reserve zu Gast beim Meister im Livestream

Am Sonntag sind die Magdeburger zu Gast beim 1. FC Lokomotive Leipzig (im Livestream übertragen in der neuen Volksstimme-Mediathek). Der letzte Auftritt im Bruno-Plache-Stadion ist für den FCM II gar nicht lange her: Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte die Lok mit einem 5:2-Erfolg gegen die Blau-Weißen die zweite Meisterschaft in Folge in der Regionalliga Nordost perfekt gemacht. In der Drittliga-Relegation scheiterten die Leipziger dann bekanntermaßen an den Würzburger Kickers (0:1, 1:2).

So kommt es am Sonntag zum schnellen Wiedersehen mit der FCM-Reserve. Wie die Magdeburger sind auch die Messestädter mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Mit 3:1 setzte sich der amtierende Meister beim FSV Luckenwalde durch. Nach frühem Rückstand drehten Dorian Cevis, der ehemalige Verbandsliga-Angreifer Ricky Bornschein und Ayodele Adetula die Partie zugunsten des Titelverteidigers.