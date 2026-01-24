 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Ab 14 Uhr LIVE: Der Testspiel-Marathon am Sonnabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick

noch nicht zugeordnet
Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Heute, 10:00 Uhr
MSV Eintracht Halberstadt
MSV Eintracht HalberstadtEintr. Halb.
SG Angern / Mahlwinkel
SG Angern / MahlwinkelSG Angern
7
1
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
0
9
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
FV Bad Düben 1921
FV Bad Düben 1921Bad Düben
0
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten II
SV TuRa 90 Beesenstedt
SV TuRa 90 BeesenstedtBeesenstedt
-
-
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
-
-
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL II
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf II
0
0
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt II
SG Jersleben / Colbitz
SG Jersleben / ColbitzSG Jersleben
2
5
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
4
0
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
1
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
0
5
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
5
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SG Freyburg / Gleina
SG Freyburg / GleinaSG Freyburg II
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen II
0
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
1
3
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
3
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FSV 67 Halle
FSV 67 HalleFSV Halle
SG Spergau
SG SpergauSpergau
6
7
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
n.E.
4
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
3
4
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
8
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
2
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
RB Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
9
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
0
3

Heute, 14:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
1
3

Heute, 14:00 Uhr
TuS Leutzsch 1990
TuS Leutzsch 1990Leutzsch
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
SV Tapfer 06 Leipzig
SV Tapfer 06 LeipzigSV Tapfer
0
1

Heute, 14:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SV Gutenswegen Klein Ammensleben
SV Gutenswegen Klein AmmenslebenGutenswegen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
1
3

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
3
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
2
5

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
1
1

Heute, 14:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SV Panitzsch/Borsdorf 1920
SV Panitzsch/Borsdorf 1920Panitzsch
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Holzweißiger SV
Holzweißiger SVHolzweißig
SG Mühlbeck I/Friedersdorf II
SG Mühlbeck I/Friedersdorf IISG Mühlbeck I/Friedersdorf II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
4
1

Heute, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
9
2

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
4
0

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
2
1

Heute, 14:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
4
4

Heute, 14:00 Uhr
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
1

Heute, 14:00 Uhr
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
0
3

Heute, 14:00 Uhr
Leipziger SV Südwest
Leipziger SV SüdwestLSV Südwest II
SG Teuchern / Nessa
SG Teuchern / NessaSG Teuchern II
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
4
0

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
2
1

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
14:30

Heute, 15:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
3
0

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
SG Germania Wulferstedt
SG Germania WulferstedtWulferstedt
15:00

Heute, 16:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
TuS Eversen/Sülze
TuS Eversen/SülzeTuS Eversen
16:00

