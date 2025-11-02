Ab 14 Uhr LIVE: Der Hallesche FC zu Gast bei Hertha II im Livestream

Nach der enttäuschenden Heimniederlage im Spitzenspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig (2:4) ist eine Reaktion gefordert. Am Sonntag ist der Hallesche FC zu Gast bei Hertha BSC II - und mit dem Livestream der Mitteldeutschen Zeitung sind Fans auch von zu Hause live dabei.

Ob die Saalestädter am Sonntag die von den Fans klar geforderte Reaktion zeigen können oder ob zu Gast beim Tabellen-14. womöglich die nächste Enttäuschung folgt, können Interessierte am Sonntag im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung verfolgen. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung im Abo inklusive. Alle weiteren Schaulustigen können die Partie mit dem Streamingpass zum Sparpreis von fünf Euro für die ersten vier Wochen sehen.

