Ab 14 Uhr LIVE: Der Gipfel-Showdown der Verbandsliga im Livestream Verbandsliga +++ Der SSC Weißenfels empfängt am Sonnabend den SV Fortuna Magdeburg von Kevin Gehring · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leon Tim

Es ist das Gipfeltreffen der Verbandsliga Sachsen-Anhalt: Der SSC Weißenfels als Spitzenreiter empfängt am Sonnabend den zweitplatzierten SV Fortuna Magdeburg (14 Uhr, exklusiv übertragen im Livestream auf mz.de und volksstimme.de). Der Ausgang jener Partie kann die Richtung für den weiteren Saisonverlauf maßgeblich beeinflussen.

Gewinnt der SSC Weißenfels sein Heimspiel, so wie fünf seiner sechs bisherigen Partien zu Hause, könnte er seinen Vorsprung gegenüber der Fortuna auf sieben Punkte ausbauen - bei noch einem Spiel weniger. Gewinnen allerdings die Magdeburger, so wie sie das Hinspiel mit 3:0 für sich entschieden haben, kommt an der Spitze wieder Spannung auf. Die Zuschauer dürfen sich auf eine gewiss mitreißende Begegnung freuen - auch diejenigen, die den Weg ins Stadtstadion Weißenfels nicht schaffen.