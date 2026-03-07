Ab 14 Uhr LIVE: Der Gipfel-Showdown der Verbandsliga im Livestream

Es ist das Gipfeltreffen der Verbandsliga Sachsen-Anhalt: Der SSC Weißenfels als Spitzenreiter empfängt am Sonnabend den zweitplatzierten SV Fortuna Magdeburg (14 Uhr, exklusiv übertragen im Livestream auf mz.de und volksstimme.de). Der Ausgang jener Partie kann die Richtung für den weiteren Saisonverlauf maßgeblich beeinflussen.
Gewinnt der SSC Weißenfels sein Heimspiel, so wie fünf seiner sechs bisherigen Partien zu Hause, könnte er seinen Vorsprung gegenüber der Fortuna auf sieben Punkte ausbauen - bei noch einem Spiel weniger. Gewinnen allerdings die Magdeburger, so wie sie das Hinspiel mit 3:0 für sich entschieden haben, kommt an der Spitze wieder Spannung auf. Die Zuschauer dürfen sich auf eine gewiss mitreißende Begegnung freuen - auch diejenigen, die den Weg ins Stadtstadion Weißenfels nicht schaffen.
Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme übertragen den Showdown an der Spitze der Verbandsliga im exklusiven Livestream. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive. Alle weiteren Schaulustigen können die Partie mit dem 24-Stunden-Streaming-Pass für einmalig fünf Euro oder mit dem Saisonpass zum Sparpreis von monatlich 5,99 Euro buchen - und damit Zugriff auf alle Website-Inhalte erhalten. Dazu gehören auch Partien des Halleschen FC und des 1. FC Magdeburg II in der Regionalliga Nordost sowie ausgewählte Partien und Topspiele aus dem Amateurbereich.