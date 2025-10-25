Ab 14 Uhr LIVE: Das volle Programm vom Sonnabend in der Übersicht

Heute, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach SG Union Sandersdorf Sandersdorf 0 0 PUSH

Verbandsliga

Heute, 15:00 Uhr SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Haldensleber SC Haldensleben VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 15:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II SSV 80 Gardelegen Gardelegen 1 0 PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Irxleben Irxleben SV Stahl Thale Thale 15:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg FSV Bennstedt Bennstedt 0 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Leuna Leuna SV Rot-Weiß Kemberg Kemberg 3 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Farnstädt Farnstädt SG Reppichau Reppichau 2 1 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Rot-Weiß Zerbst RW Zerbst SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 1 0 PUSH

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg Burger BC Burger BC 0 3 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Möringer SV Möringer SV SV 51 Langenapel Langenapel 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr Kreveser SV Kreveser SV SSV 80 Gardelegen Gardelegen II 15:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SV Viktoria Uenglingen Uenglingen SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe 15:00 PUSH

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 14:30 Uhr Hallescher FC HallescherFC 1. FC Magdeburg Magdeburg 0 0 PUSH

