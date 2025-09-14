Ab 14 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 3 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg Haldensleber SC Haldensleben 2 1 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr SV 51 Langenapel Langenapel SSV 80 Gardelegen Gardelegen II 14:00 PUSH

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr SV Allemannia Jessen Jessen SV Eintracht Elster Elster 0 3 PUSH

Frauen-Regionalliga Nordost

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Hergisdorf Hergisdorf SG Einheit Halle SG Einheit 3 0 PUSH

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr FC Stahl Aken Aken SG Kemberg / Eutzsch SG Kemberg 10 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV Eintracht Walsleben Walsleben 14:00 PUSH

Frauen-Landesliga Süd

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 14:00 Uhr Eilslebener SV Eilsleben Germania Olvenstedt Olvenstedt 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen SV 1889 Altenweddingen Altenwedding 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Blau-Weiß Empor Wanzleben Wanzleben Preussen Magdeburg MSV Preussen 0 0 PUSH

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Maasdorf Maasdorf SV Rotation 1950 Aschersleben Rotation ASL 3 5 PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Eintracht Köthen Eintr Köthen SG ABUS Dessau ABUS Dessau 14:00 PUSH

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 15:00 Uhr Reideburger SV Reideburg FSV Raßnitz Raßnitz 0 0 PUSH

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Kötzschau Kötzschau SC Naumburg SC Naumburg 3 2 PUSH

A-Junioren-Verbandsliga

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!