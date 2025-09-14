 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Sebastian Harbke

Ab 14 Uhr LIVE: Das volle Programm am Sonntag in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Landesebene in der Übersicht

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
0
1

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
3
0

Heute, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
2
1

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
2
2

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
14:00

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
0
3

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
0
0

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 11:00 Uhr
RB Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig II
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
2
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
8
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
8
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
3
0

Heute, 14:00 Uhr
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
1
2

Frauen-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
10
0

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
14:00

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
13:00

Heute, 14:00 Uhr
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
2
0

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 11:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
0
0

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 11:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
0
12
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
0
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
3
5

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
14:00

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 11:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
8
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
3
0

Heute, 15:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
0
0

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 10:30 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
5
5
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SG SV Löbichau / Motor A'burg
SG SV Löbichau / Motor A'burgSG SV Löbichau
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
3
2

Heute, 14:00 Uhr
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
SG Grün-Weiß Döschwitz
SG Grün-Weiß DöschwitzDöschwitz
1
0

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
6
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
13:00

Heute, 13:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
10
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
13:00

Heute, 13:30 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
2
3

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 11:15 Uhr
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
2
0
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
1
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
5
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
1
2
Abpfiff
Heute, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1
4

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
2
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
NSG Halle-Nord
NSG Halle-NordNSG Halle-Nord
1
0

