Ab 14 Uhr LIVE: Das Verfolger-Duell der Verbandsliga im Livestream

– Foto: Sören Neuhaus

Sechster gegen Dritter in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt: Zum Verfolger-Duell der Verbandsliga empfängt der SV Blau-Weiß Zorbau am Sonnabend um 14 Uhr den BSV Halle-Ammendorf. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt die Begegnung im exklusiven Livestream.

Die jüngste Serie spricht nicht gerade für die Zorbauer. Fünf Spiele in Folge konnte die personell arg gebeutelte Elf von Rüdiger Hoppe nicht mehr gewinnen. Dagegen kommt der BSV Halle-Ammendorf nach dem 6:1-Erfolg über den SC Bernburg mit Rückenwind in den Burgenlandkreis. In der Ferne taten sich die Mannen von Trainer Christian Kamalla jedoch häufiger schwer.

Gelingt den Ammendorfern ein Auswärtssieg oder können die Zorbauer dem personellen Engpass trotzen? Die Antwort gibt es am Sonnabend ab 14 Uhr im exklusiven Livestream der Mitteldeutsche Zeitung.

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