 2026-04-23T13:43:33.969Z

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Ab 14 Uhr LIVE: Das Verfolger-Duell der Verbandsliga im Livestream

Verbandsliga +++ Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt das Duell zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem BSV Halle-Ammendorf

von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sören Neuhaus

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Sechster gegen Dritter in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt: Zum Verfolger-Duell der Verbandsliga empfängt der SV Blau-Weiß Zorbau am Sonnabend um 14 Uhr den BSV Halle-Ammendorf. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt die Begegnung im exklusiven Livestream.

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
14:00live

Die jüngste Serie spricht nicht gerade für die Zorbauer. Fünf Spiele in Folge konnte die personell arg gebeutelte Elf von Rüdiger Hoppe nicht mehr gewinnen. Dagegen kommt der BSV Halle-Ammendorf nach dem 6:1-Erfolg über den SC Bernburg mit Rückenwind in den Burgenlandkreis. In der Ferne taten sich die Mannen von Trainer Christian Kamalla jedoch häufiger schwer.

Gelingt den Ammendorfern ein Auswärtssieg oder können die Zorbauer dem personellen Engpass trotzen? Die Antwort gibt es am Sonnabend ab 14 Uhr im exklusiven Livestream der Mitteldeutsche Zeitung.

>> Zum exklusiven Livestream auf mz.de: (hier klicken)

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