Ab 14 Uhr LIVE: Das Verbandsliga-Gipfeltreffen im Livestream

– Foto: Sophie Lisker

Es ist das Gipfeltreffen der Verbandsliga: Der zweitplatzierte SV Dessau 05 empfängt am Sonnabend den Spitzenreiter SSC Weißenfels. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt das vielleicht schon vorentscheidende Duell im exklusiven Livestream.

Aufeinandertreffen zwischen den Dessauern und den Weißenfelser waren in der jüngeren Vergangenheit zumeist eine klare Sache: Neun von elf bisherigen Verbandsliga-Begegnungen entschied der SSC für sich, zwei Partien endeten mit Unentschieden, kein einziges Mal gingen die Nullfünfer als Sieger vom Platz.

Das sollte sich am Sonnabend ändern, wenn die Elf von Dimitrios Mitsis das Titelrennen noch einmal spannend gestalten möchte. Mit acht Zählern Vorsprung steht der Saalesportclub vor dem SV Dessau 05 an der Spitze, hat dazu noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Heizen die Nullfünfer den Titelkampf noch einmal ein oder sorgt der SSC für eine Vorentscheidung? Die Antwort gibt es am Sonnabend im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung.

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