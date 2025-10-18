Ab 14 Uhr LIVE: Das Sachsen-Anhalt-Duell im exklusiven Livestream

Zum Sachsen-Anhalt-Duell der NOFV-Oberliga Süd empfängt die SG Union Sandersdorf am Sonnabend den VfB Germania Halberstadt. Übertragen wird die Partie am Sonnabend ab 14 Uhr im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung enthalten. Weitere Interessenten können die Partie mit einem Digital-Probe-Abo für vier Wochen zum Preis von fünf Euro sehen.