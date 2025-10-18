Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ab 14 Uhr LIVE: Das Sachsen-Anhalt-Duell im exklusiven Livestream
Oberliga Süd +++ Die SG Union Sandersdorf empfängt den VfB Germania Halberstadt
Zum Sachsen-Anhalt-Duell der NOFV-Oberliga Süd empfängt die SG Union Sandersdorf am Sonnabend den VfB Germania Halberstadt. Übertragen wird die Partie am Sonnabend ab 14 Uhr im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung enthalten. Weitere Interessenten können die Partie mit einem Digital-Probe-Abo für vier Wochen zum Preis von fünf Euro sehen.