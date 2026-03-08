Ab 14 Uhr LIVE: Das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga im Livestream

Für die Hallenser ist es bereits der vierte Auftritt im neuen Jahr. Nach dem verlorenen Auftakt beim RSV Eintracht (2:3) kam die Elf von Luca Shubitidze mit Siegen über den FC Grimma (6:1) und den Bischofswerdaer FV (3:0) zuletzt in Schwung. Nicht nur deshalb ist der VfL am Sonntag in der Favoritenrolle. Tabellarisch ist es das Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Schlusslicht, das nach den Ausfällen allerdings noch einige Partien in der Hinterhand hat.