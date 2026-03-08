Ab 14 Uhr LIVE: Das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga im Livestream

Lange hatten sich die Oberliga-Fußballer des 1. FC Lok Stendal gedulden müssen. Der Punktspielstart der Altmärker hatte sich immer wieder nach hinten verschoben. Am Sonntag aber ist es so weit. Zu Gast beim VfL Halle 96 geht es wieder um Zählbares (14 Uhr, im kostenlosen Livestream auf volksstimme.de und mz.de).
Für die Hallenser ist es bereits der vierte Auftritt im neuen Jahr. Nach dem verlorenen Auftakt beim RSV Eintracht (2:3) kam die Elf von Luca Shubitidze mit Siegen über den FC Grimma (6:1) und den Bischofswerdaer FV (3:0) zuletzt in Schwung. Nicht nur deshalb ist der VfL am Sonntag in der Favoritenrolle. Tabellarisch ist es das Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Schlusslicht, das nach den Ausfällen allerdings noch einige Partien in der Hinterhand hat.
Ob die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht werden oder ob die Altmärker im ersten Pflichtspiel des Jahres überraschend drei Punkte mitnehmen, können Interessierte am Sonntag im kostenlosen Livestream der Volksstimme und Mitteldeutschen Zeitung verfolgen.